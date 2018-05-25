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Bakan Tüfenkci: Vatanın, milletin yoksa dolarların da anlamı yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 22:00 | Son Güncelleme

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Doları kaça çıkartırsalar çıkarsınlar, ülke elden gittikten sonra dolar ne yazar, Euro ne yazar.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Doları kaça çıkartırsalar çıkarsınlar, ülke elden gittikten sonra dolar ne yazar, Euro ne yazar. Önemli olan vatanın yoksa milletin yoksa dolarların da olsa Eurolar'ın da olsa, fabrikalarında olsa anlamı yok" dedi. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Malatya'dan AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Bakan Tüfenkci, 2'nci sıra aday AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 3'üncü sıra aday eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 4'üncü sıra aday AK Parti eski il başkanı Hakan Kahtalı'yla birlikte Kongre Kültür Merkezinde Malatya teşkilatıyla aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, şöyle konuştu: "Birlik içinde hareket edeceğiz, beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Nereden saldırırsa saldırsınlar ister bombalar yağdırsınlar, ister çukur siyaseti yapsınlar, ister sınırlarımıza barikatlar kursunlar arkamızda bu millet olduğu sürece, başımızda Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece hepsi vız gelir tırız gider. Bugünlerde ekonomi üzerinde operasyon yapıyorlar. Hatırlayın 2 sene önce darbe yapmaya kalktılar, bu millet ağzının payını verdi. Arkasından terör saldırıları yapmaya kalktılar bu millet cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik aslanlar gibi durdu, darbecilere de hesap sordu teröründe inlerine girdi. Allah'a hamdolsun inanın 24 Haziran'dan sonra da artık ekonomi üzerinde operasyon yapamayacaklar. Doları kaça çıkartırsalar çıkarsınlar ülke elden gittikten sonra dolar ne yazar, Euro ne yazar. Önemli olan vatanın yoksa milletin yoksa dolarlarında olsa Eurolarında olsa, fabrikalarında olsa anlamı yok. Onun için Türkiye dedik, Malatya dedik ve hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Onun için bütün mücadelemiz, bütün kavgamız, bütün savaşımız bu ümmetin, bu milletin başını dik tutmak için biz eğer bugün bu salonda, caddede, işyerlerinde, kamu kurumlarında başörtülü kardeşlerim, başı dik eşit bir şekilde oturuyorsa o makamlara işte bu milletin sayesinde."

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