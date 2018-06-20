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Bakan Tüfenkci, Yeşilyurtlularla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 14:57 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde esnafı ziyaret etti ve vatandaşlara bir araya geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla buluştu.

Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve partililerle esnafı ziyaret etti.

"Hayırlı işler" dilediği esnafın taleplerini de dinleyen Tüfenkci, sorunların çözümü için yetkililere talimat verdi.

Bakan Tüfenkci'ye, ziyaretleri sırasında bir vatandaş Türk bayrağı hediye etti, esnaf da yemeğini paylaştı.

Çevredeki vatandaşlarla da bir araya gelen Tüfenkci, yaşlı ve gençlerle sohbet etti, sorunlarını dinledi. Bakan Tüfenkci, esnaf ve vatandaşlardan seçimlerde partisi için de destek istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Tüfenkci esnaf ziyareti Malatya Yeşilyurt

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