Bakan Tüfenkci'den ADD'ye tepki: Ucuzluk, basitlik

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili tepki toplayan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı anlayamayanların zihniyetini yansıtması bakımından ibretlik bir tweet. Millete ihanetin en büyüğünü yapan bir zihniyeti övmeleri, gerçekten akılalmaz bir durum, ucuzluk, basitlik ve Türkiye'yi tanımama" dedi. Bakan Bülent Tüfenkci, AK Parti 27'nci dönem milletvekili adaylarıyla Malatya'nın Yazıhan ilçesini ziyaret etti. İlçede bulunan Kültür Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'yi 3.5 kat büyüterek, üretimi, ihracatı ve istihdamı artırdıklarını, yapmış oldukları yollar, barajlar, limanlar ve hastanelerle Türkiye’yi farklı noktalara getirdiklerini belirtti. Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 24 Haziran'da bir yol ayrımına gireceğini ifade ederek, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı istediği gibi yönlendiremeyenler, istediği gibi Türkiye'yi dizayn edemeyenler, bazı kontaklarla dizayn çabalarına girebiliyorlar. En son Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth’un, İYİ Parti’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etmesi ve akıl vermesi gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki oylara iyi çalışın, oraları iyi tutun talimatı vermesi gibi. Onlar da biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'a yön veremezler. Eğer AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a bir yön verilecekse millet verir, Malatya verir, AK Parti verir. Ben inanıyorum ki sizin bir oyunuz bu oyunları bozmuş olacak. Güçlü bir Meclis'le, erdemle, iradeyle, cesaretle ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Hizmet AK Parti'nin işidir. Biz bu zamana kadar eserlerimizle, yaptıklarımızla övündük. Laf üretmedik, iş ürettik. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk ve her bir yanımızda eserlerimizle konuştuk. Yazıhan Köprüsü'nün demir yolu ve karayolu köprüsüyle birlikte şantiyesi başladı. Burayı en kısa zamanda bitireceğiz. Köprüler, yollar yapmak bizim işimiz, gönüller yapmak da bizim işimiz. Milletimizin sadece oyuna değil dualarına da talibiz. Onun için en ücra köylere kadar teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve bizler ulaşmak zorundayız, o sofralarda oturmak ve o dertleri dinlemek zorundayız. Tek millete, tek bayrağa, tek devlete, tek vatana inanan ve vatanına, devletine, bayrağına, en önemlisi de milletine ihanet etmeyen her bir kardeşimizle yol yürürüz, hep birlikte Türkiye'yi büyütürüz." 'TÜRKİYE DARBECİ ZİHNİYETLERİ ÇOKTAN TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMDÜ' Bakan Tüfenkci, ADD'nin 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili sosyal medyadaki paylaşımına da tepki gösterirken şöyle dedi: "Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı anlayamayanların zihniyetini yansıtması bakımından ibretlik bir tweet. Türkiye darbeci zihniyetleri çoktan tarihin çöplüğüne gömdü. 27 Mayıs'ın, o darbenin etkilerini uzun süre Türkiye üzerinden atlatamamışken, millete mal olmuş bir başbakanı asarak bu millete ihanetin en büyüğünü yapan bir zihniyeti övmeleri gerçekten akılalmaz bir durum, ucuzluk, basitlik ve Türkiye'yi tanımama. Ben inanıyorum ki bu zihniyet Türkiye'de çok gerilerde kaldı ve azınlıkta kaldı."

