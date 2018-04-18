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Bakan Tüfenkci’den erken seçim yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci erken seçim ihtimalini yorumlayarak, "Yapılacaksa bir an evvel yapmak, yapılmayacaksa da ona göre karar verip iş dünyamızın önündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak lazım" dedi.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada erken seçim ihtimalini değerlendirdi.Dünden beri Türkiye’de seçimin konuşulduğunu söyleyen Tüfenkci, "Biliyoruz ki istikrar, huzur, güven iş dünyası için çok önemli.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci erken seçim ihtimalini yorumlayarak, "Yapılacaksa bir an evvel yapmak, yapılmayacaksa da ona göre karar verip iş dünyamızın önündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak lazım" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada erken seçim ihtimalini değerlendirdi.
Dünden beri Türkiye’de seçimin konuşulduğunu söyleyen Tüfenkci, "Biliyoruz ki istikrar, huzur, güven iş dünyası için çok önemli. Konuşulmaya başlandıktan sonra artık bu meseleyi Türkiye’nin gündeminde seçimse seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, eğer yapılmayacaksa da ona göre karar verip iş dünyamızın önündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak lazım. Seçim yapılacak kararı çıksa da dün olduğu gibi bugün de seçime yönelik popülizmden uzak, Türkiye’nin istikrarını koruyacak, hedeflerine varma noktasındaki çalışmalarımızdan sapmadan hızlı şekilde bu seçimleri gerçekleştirip önünü açmak istiyoruz. Yapılmazsa da yine hedeflediğimiz şekli ile zamanında yapılsa da yine iş dünyamızın belirsizliklerini ortadan kaldıracak şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biliyoruz ki öngörülebilirlik iş dünyası için çok önemli. Bu noktada iş dünyası için önemli hususlardan birisi de istikrar ve huzur, güven ortamının zedelenmemesi. Eğer bugün seçim kararı çıkarsa da hızla şekilde en kısa sürede bu seçimleri tamamlayıp Türkiye yoluna emin adımlarla devam edecek" diye konuştu.

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