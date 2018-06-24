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Bakan Tüfenkci'nin oy kullandığı sandıktan "Erdoğan" çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 20:48 | Son Güncelleme

Malatya'da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığında en çok oyu Erdoğan, milletvekilliğinde ise AK Parti aldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Malatya'da oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanlığında en çok oy Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde ise AK Parti'ye çıktı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'nin oy kullandığı Yeşilyurt ilçesine bağlı Sadiye Ünsalan Ortaokulu'ndaki 2247 numaralı sandıkta sayımlar tamamlandı. 383 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta, 339 kişi tercihini yaptı.

Sandıktan cumhurbaşkanlığı için verilen oylardan 211'ini AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, 83'ünü CHP'nin adayı Muharrem İnce, 27'sini İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener, 5'ini Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu, 3'ünü HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, 1'ini de Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek aldı.

Sandıktaki oylardan 2'si boş çıktı, 7'si ise geçersiz sayıldı.

Milletvekilliği için verilen oylardan 155'ini AK Parti, 64'ünü MHP, 56'sını CHP, 24'ünü İYİ Parti, 16'sını HDP, 10'unu Saadet Partisi, 1'ini Vatan Partisi alırken, 5'ini Cumhur İttifakı, 1'ini de Millet İttifakı paylaştı.

Sandıktaki pusulalardan 1'i boş çıktı, 6'sı da geçersiz sayıldı.

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Bülent Tüfenkci Malatya oy sayımı Sandık

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