Bakan Varank'ın 'A Takımı' belli oldu

ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 'A Takımı' belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre bakan yardımcılığı görevine Hasan Büyükdede, Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır atandı.

Ekonomi yönetiminin üç sac ayağından biri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında etkin görevler üstlenen isimlere yer verilmesi dikkat çekti. Böylelikle piyasalara, “Reel sektör ve STK kökenli kişilerin yeni sistemde daha aktif rol alacağı, bürokrasiye özel sektör verimliliği getirileceği ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışının yerleştirileceği” mesajı verildi.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın bakanlıktaki dönüşüm ve yeni teşkilat şemasını oluşturmak için geç saatlere kadar yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Yeni sisteme göre bakan yardımcılarına bağlı olacak kollar şöyle; Sinai Faaliyet Kolu, Finans-Destekler ve Planlama Kolu ile Milli Teknoloji Hamlesi ve Stratejik Dönüşüm Kolu.

DUAYEN SANAYİCİ

İTÜ mezunu olan Hasan Büyükdede, Makine ve Uçak Yüksek Mühendisi. 'Duayen sanayici' olarak da bilinen Büyükdede, halen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkan Vekili ve MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Uzay ve Havacılık alanında faaliyet gösteren SAHA İstanbul’un kurucuları arasında yer alan Büyükdede, iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim. İstanbul İl Genel Meclisi Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Vekili gibi görevler de üstlenen Hasan Büyükdede, bakanlığın yeni yapılanmasında sanayi kolu ve faaliyetlerinden sorumlu bakan yardımcısı olacak.

FİNANS VE EKONOMİ UZMANI

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun Dr. Çetin Ali Dönmez ise mühendis kökenli bir finans ve ekonomi uzmanı. İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Dönmez, Borsa İstanbul’un risk yönetim birimi ile vadeli işlem ve opsiyon borsasının kuruluşunda etkin rol aldı. Uzun süre yöneticilik yaptı. Borsa İstanbul'un elektronik alt yapısının geliştirilmesi ve dönüşümüne katkıda bulunan Dönmez, yeni yapılanmada finans, destekler ve planlama kolundan sorumlu olacak.

TEKNOLOJİ ÖNCÜSÜ

TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun oldu. Mevkidaşı Dönmez gibi endüstri mühendisi olan 34 yaşındaki Kacır, farklı sektörlerde şirketler kurmuş bir girişimci. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın kurucu başkanı Kacır, “Geleceğin Teknoloji Yıldızları”, “Deneyap Teknoloji Atölyeleri” ve “Teknofest” gibi projelerin öncülüğünü yaptı. “Milli Teknoloji” ve “Stratejik Dönüşüm” koluna bağlı birimlerden sorumlu olacak Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin teknolojik dönüşümü ve gerçek katma değerli üretimi yakalayabilmesi için tüm ülkede başlatılacak, “Milli Teknoloji” hamlesinin koordinasyonunda görev alacak.

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