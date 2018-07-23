Bakan yardımcılıklarına atama

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılıklarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, Fatma Varank, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Mücahit Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları olarak görevlendirildi.
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