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Bakan yardımcılıklarına atama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılıklarına Fatma Varank, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Mücahit Demirtaş atandı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılıklarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Fatma Varank, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile Mücahit Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları olarak görevlendirildi.

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