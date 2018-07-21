Bakan yardımcılıklarına atama kararları

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven'in Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanması dolayısıyla ERÜ tarafından kutlama mesajı yayımlandı.

ERÜ Rektörlüğü yayımladığı kutlama mesajında, Prof. Dr. Muhammet Güven'in 13 Ocak 2016'dan itibaren yürüttüğü rektörlük görevi süresince başarılı çalışmalara imza attığı belirtildi.

Güven'in 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında, başında bulunduğu üniversiteyle devletinin ve milletinin yanında olduğu, soruşturma süreçlerindeki kurumsallaşma ve hassasiyetiyle diğer kurumlara rehberlik ettiği vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Erciyes Üniversitesi bu zorlu sürece rağmen araştırma ve üretim performansını yükseltmiş, bu kısa süre zarfında üniversitelerin başarı sıralamalarında önemli sonuçlar elde ederek 10 araştırma üniversitesinden biri olarak seçilmiştir. Prof. Dr. Muhammet Güven'in sağlık alanındaki bilimsel ve idari deneyimi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütmüş olduğu Başhekimlik ve Dekanlık görevlerine dayanmaktadır. Bu birikim ve deneyimi 2014 yılından itibaren Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeliği ve Sağlık Meslekleri Kurulu Üyeliği gibi görevlerle Sağlık Bakanlığı bünyesine taşıyan Prof. Dr. Muhammet Güven son olarak Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı göreviyle hem şahsının hem de üniversitemizin sağlık alanındaki birikimini ülkemizin hizmetine sunmak için önemli bir avantaj elde etmiştir."

Mesajda, "Bunun bilincinde olarak, bilimsel ve yönetimsel deneyimini, milletimize hizmeti her şeyin üstünde tutan bir anlayışla ülkemizin hizmetine sunacağını ve bu yönde yoğun çaba sarf edeceğini ifade eden Güven'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

