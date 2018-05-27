HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Yardımcısı Alpay'a Azerbaycan'da gururlandıran madalya

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin gelişmesine yaptığı katkılar dolayısıyla Askeri İş Birliği Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi

COŞKUN ERGÜL - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı Askeri İş Birliği Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan’ın Gence şehrinde düzenlenen törenlere katılan Alpay, burada, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Kerim Veliyev, Gence Valisi Elmar Veliyey, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Orhan Işık, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Zafer Ocak ve Gence'deki yerleşik akrabaları tarafından karşılandı.

Şuay Alpay, kutlamalar kapsamında önce, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyet Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Müzede, büyük kahramanlıklar sonucunda 1918 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kuranların yanı sıra Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa ile büyük Gence direnişçisi, Azerbaycan'ın milli kahramanı olan, Alpay'ın dedesi Mehmet Kasım’ın portresi ve kitabesi de yer alıyor.

Bakan Yardımcısı Alpay, Haydar Aliyev Park ve Amfi Tiyatrosu'nda yaklaşık 12 bin kişinin hazır bulunduğu bayram kutlaması törenlerine katıldı.

Törende Şuay Alpay'a, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Kerim Veliyev tarafından, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin gelişmesine sağladığı katkılar dolayısıyla Askeri İş Birliği Üstün Hizmet Madalyası takdim edildi.

- "Madalyayı şerefle taşıyacağım"

Madalyayı Türk milleti adına aldığını, büyük bahtiyarlık ve şerefle taşıyacağını ifade eden Alpay, Azerbaycan'ın milli kahramanlarından Gence müdafaasının komutanlarından dedesi Mehmet Kasım’ın torunu olarak, onun baba ocağı Gence’de bu madalyayı almasının büyük şeref olduğunu ve bu nedenle omuzlarına daha fazla sorumluluk bindiğini vurguladı.

Şuay Alpay, madalyayı Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği ve kadim dostluğunun nişanesi olarak kalbinde taşıyacağını ifade etti.

Bu madalyayı daha önce, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın aldığı öğrenildi.

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Siyaset hakkı istiyoruzMemur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Siyaset hakkı istiyoruz
Hakan Çavuşoğlu: Dolardaki dalgalanma sunidir (2)Hakan Çavuşoğlu: Dolardaki dalgalanma sunidir (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri işbirliği üstün hizmet madalyası Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.