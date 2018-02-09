Bakan Yardımcısı Çiftçi: “Kapıköy Sınır Kapısı Mayıs ayına kadar açılacak”

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Kapıköy Sınır Kapısı’nın Mayıs ayına kadar açılacağını vurgulayarak, “Yapılamaz deniliyordu, 50 yıldır hayal deniliyordu. Allah’a hamdolsun ki kapımızı yaptık. Kapıköy, hem Van’ın hem de bölgenin kurtuluşu olacak” dedi.

45. Muhtarlar Toplantısı için Ankara’ya gelen Van muhtarlarının ikinci durağı Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci oldu. Bakanlık Toplantı Salonu’nda muhtarlarla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Çİftci, yerel yönetimlerin ilk ayağı olan muhtarlıkların çok önemli olduğunu belirtti. AK Parti hükümetlerinin önem verdiği yerel yönetim birimlerinin başında muhtarların geldiğini vurgulayan Çiftci, “Çünkü çok iyi biliyoruz ki vatandaşın ilk müracaat edeceği kişiler sizlersiniz. Sizler hükümetin de, devletin de oradaki en önemli temsilcisisiniz. Muhtarların hem adli hem idari çok önemli görevleri var. Sizler de bu görevlerinizi çok iyi bir şekilde yerine getiriyorsunuz” ifadelerini kullandı. “AK Parti Van’da çığır açtı”

Bakan Yardımcısı Çiftci, AK Parti hükümetleri döneminde Van’a 20 katrilyonu aşkın yatırım yapıldığını hatırlatarak, “Her ilçeye, köye ve mezraya mutlaka AK Parti’nin emeği geçmiştir. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda her anlamda AK Parti ülkenin her noktasında olduğu gibi Van’da da çığır açtı. Mutlaka eksikler ve yapılması gerekenler de vardır. Onları da inşallah Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatıyla ve bütün bakanlıklar olarak el birliği ile yapacağız. Yeter ki huzur olsun, güven olsun, terör olmasın” diye konuştu.

Türkiye’nin şu anda tam bir ateş çemberinin içerisinde olduğunu ifade eden Çiftci, Afrin’de mücadele eden Türk ordusuna Allah’tan yardım diledi.

“Kapıköy Van’ın geleceği olacak”

Bakan Yardımcısı Çİftci, Bakanlık olarak Van’a çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin katkılarıyla Van’a büyük bir sınır kapısı yaptık. Yapılamaz deniliyordu, 50 yıldır hayal deniliyordu. Allah’a hamdolsun ki kapımızı yaptık. Mayıs ayına kadar da inşallah açacağız. Kapıköy, Van’ın hayatı olacak, Van’ın geleceği olacak. Ticaret artacak, büyüme olacak. Van eskiden çıkmaz bir sokaktı. Geliyordunuz, İran sınırına dayanıyordunuz. Oradan ötesi yoktu. Ne kadar yatırım yaparsanız yapın ciddi bir ticaret olmazsa, ürettiklerinizi başka ülkelere satamazsanız başarılı olma şansınız yok. Ama biz o kapıyı Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Bakanımızın özel ilgisi ile oraya yaptık. O kapıyı memleketimize kazandırdık. Kapıköy, hem Van’ın hem de bölgenin kurtuluşu olacak.” “ÖTV’siz ve KDV’siz mazot vereceğiz”

Kapıköy’ün ithalat ve ihracata da hemen açılacağına dikkati çeken Bakan Yardımcısı Çiftci, “Bakanlık olarak ayrıca Kapıkule ve Kapıköy’ün yetkilerini eşitledik. Eskiden orada çok az sayıda ürün ithal edilebiliyordu ama şimdi Bakanlık olarak verdiğimiz yetkiyle her türlü canlı hayvan, tohum, fide her türlü ithalat ve ihracat rejimini oraya getirdik. Ayrıca ihracat yükü taşıyacak araçlarımıza da ÖTV’siz ve KDV’siz mazot vereceğiz. İstasyonunu da kuruyoruz. Bu nedir biliyor musunuz? Türkiye’nin en büyük kapısı şu anda Kapıkule’dir, aynı yetkilere sahip ikinci kapı o bölgede o yetkilere sahip Kapıköy olacak. Bu hem Van’ın ticaretine hem de geleceğine büyük etki yapacak” şeklinde konuştu.

“7. laboratuvarı Van’a kuracağız”

Çiftci, Türkiye’de 6 tane uluslararası akredite olan laboratuvar olduğunu, 7.’sini de Van’a kuracakları müjdesini verdi. Laboratuvar ödeneğinin valiliğe gönderildiğini bildiren Çiftci, “Habur’dan Sarp’a kadar bütün bölgenin analizleri o laboratuvara gelecek. Eskiden Ankara’ya, İstanbul’a gidiyordu. Şimdi o bölgenin tamamı Van‘a gelecek. O laboratuvar Van’ı merkez haline getirecek. İhracat ve ithalata o laboratuvarın çok büyük katkısı olacak” dedi.

Bu yıl Van’a İran’dan 500 bin turist geldiğini kaydeden Bakan Yardımcısı Çiftci, bu sayede Van’da bütün iş yerlerinin, konfeksiyonların, otellerin, lokantaların iş yaptığını söyledi. "3 enerji kooperatifi kurulacak"

Van’a enerji kooperatifleri de kurulacağını kaydeden Çİftci, şunları söyledi:

“Küçük sanayi sitelerinde Van merkezde, Erciş’de ve İşgem’de 3 tane enerji kooperatifi kuracağız. Sanayi çatılarının üzerine güneş panelleri yaptıracağız. Hem onlar para kazanacak hem elektriklerini kullanacaklar hem de sanayilere, binlerce esnafa çok büyük katkı verecek. Sınır ticareti için bir model arayışı içerisindeyiz. Onu da gerçekleştirdiğimizde Van’ı inşallah topyekün ayağa kaldıracağız. Bu yatırımların çok daha fazlasını Van hakkediyor. İnşallah Van’ı ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacağız.”