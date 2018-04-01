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Bakan Yardımcısı Ersoy: Çatlasalar da patlasalar da bu memlekette beraber yaşayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 17:44 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ülkede sağlanan huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Biz artık ağlamak, ağıt yakmak ve gözyaşı dökmek istemiyoruz.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ülkede sağlanan huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Biz artık ağlamak, ağıt yakmak ve gözyaşı dökmek istemiyoruz. Emperyalistlerin postalları altında evlatlarımızın ezilmesini istemiyoruz. Çatlasalar da patlasalar da bu memlekette birlikte yaşamanın keyfini sunacağız" dedi.

Kayyum atanan belediyelerin çalışmalarını yerinde görmek ve çeşitli açılışlara katılmak üzere Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hizan ilçesini ziyaret etti. Ersoy, Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Ersoy, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Ersoy, şunları söyledi:

“Karşımızda olanların bir tek derdi var. Devletimizi ortadan kaldırmak, hepimizi vatansız bırakmak. Hiçbirinin diğerinden farkı yok. FETÖ, PKK, YPG ve DEAŞ da aynı yerden kumanda edildiğini ve tek bir gaye için kullanıldıklarını, bu toprakları da Suriyelileştirmek, Iraklaştırmak ve hepimize huzur yerine kan ve gözyaşı yaşatmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Kayyum belediyecilik uygulamamız, bu mücadelemizin bir parçası. Milletimize hizmet olsun, diye verdiğimiz kaynakların sizin huzurunuza, canınıza, malınıza kast eden insanlara mermi olmasını engelledik. Hepimize düşen bir görev var. Bu huzurun, mutluluğun, hazzın keyfini çıkaralım ve sahip çıkalım. Bizim bu topraklardan başka gidecek, yaşayacak yerimiz yok. Biz artık ağlamak istemiyoruz. Biz artık ağıt yakmak istemiyoruz. Biz artık gözyaşı dökmek istemiyoruz. Biz emperyalistlerin postalları altında evlatlarımızın ezilmesini istemiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Huzurun, güvenliğin hazzını aldık. Bundan sonra bunu bozmaya hiç kimsenin yeltenmesine, hiç kimsenin kalkışmasına fırsat vermeyeceğiz. Kafalarına taktıkları maskelerin arkasına sığınıp, kalleşçe bizim kanımızı akıtarak evlatlarımızı anasız- babasız bırakarak, varlıklarına hissettirmeye çalışanlara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Karış karış bu toprakları gezeceğiz. Bu topraklarda sizlerle beraber olacağız. Çatlasalar da patlasalar da bu memlekette, bu coğrafyada birlikte yaşamanın keyfini sunacağız."

Bakan Yardımcısı Ersoy, Hizan ilçesindeki temaslarının ardından kara yoluyla Van'a geçti.

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