Bakan Yardımcısı Ersoy Şırnak’ta

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak’ın Silopi ilçesine geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Silopi ilçesinde esnaf ziyareti yaparak esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi. Kaldırımda ayakkabı boyacılığı yapan minik çocukla tokalaşmak isteyen Ersoy, boyalı olduğu için ellerini geri çeken çocuğu ellerinden öptü. Ardından Kaymakamlığı ziyaret eden Ersoy ile beraberindekiler, kaymakamlık makamı önünde toplu fotoğraf çektikten sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile beraberindekiler helikopter ile Şırnak il merkezine gitti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a Silopi ilçesindeki ziyareti, esnasında Şırnak Valisi Mehmet Ertaş, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Adanur, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen eşlik etti.