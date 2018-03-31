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Bakan yardımcısı Yavilioğlu “Düzce AK Partinin Kalesidir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Siyaset Akademisi öncesinde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan yardımcısı Yavilioğlu “Düzce AK Partinin Kalesidir”

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Siyaset Akademisi öncesinde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Yavilioğlu göreve geldikten sonra ülke için önemli işler başardıklarını ifade etti.
Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, her hafta AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi için geldiği Düzce’de il binasını ziyaret ederek teşkilat ile sohbet etti. AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve teşkilat üyeleri tarafından karşılana Yavilioğlu, burada yaptığı basın açıklamasında; “Düzce’deki siyaset akademisini ziyaret etmek ve bilgilerimizi paylaşmak için Düzce’ye geldik. Türkiye dünya üzerinde ciddi bir ülke konumundadır. Ciddi işlerin görüşüldüğü ve yürütüldüğü bir ülke durumundadır. Hükümet olarak çok büyük işlere imza attık. Göreve geldiğimiz 2002 yılından beri hükümet olarak ülkenin gelişmesi için çok büyük işler yaptık. Hükümet olarak daha büyük işler yapmaya da devam edeceğiz. Siyaset akademisi ülkenin geleceği için çok önemlidir. 2019 ve sonrasında ülkenin nasıl şekilleneceği buralarda belirleniyor. Geçmişte bu konuda çok sıkıntı çekmiştik” diye konuştu.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Düzce bu zamana kadar seçimlerde gösterdiği gibi AK Partinin kalesidir. Düzce’nin bütün bölgeleri partimizin bünyesinde yer almaktadır. Bizi ziyaret ettiğiniz için çok gururlandık” şeklinde konuştu.

Bakan yardımcısı Yavilioğlu “Düzce AK Partinin Kalesidir”

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