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Bakan Yılmaz: 20 binin üzerine 5 bini geçmeyecek öğretmen alımı düşünüyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ | 31.01.2018 16:27 | Son Güncelleme

'608 BİN 84 SURİYELİYE EĞİTİME ERİŞİM İMKANI SAĞLANDI'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenme Projesi'nin, Belek bölgesindeki bir otelde düzenlenen toplantısına katılan Bakan İsmet Yılmaz, sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan çok sayıda öğretmene seslendi. Suriyeli çocukların eğitiminin aksamaması için çalıştıklarını belirten Bakan Yılmaz, eğitim çağında olan 976 bin 200 Suriyeli olduğunu kaydetti. Bu Suriyelilerden 608 bin 84'üne eğitime erişim imkanı sağlandığını belirten Yılmaz, 14 bin 742 okulda eğitim verildiğini söyledi. Yılmaz, "Hiçbir çocuğun eğitim çemberinin dışında kalmasını istemiyoruz. Bunu, kendimize bir görev kabul ettik. Söz konusu proje, 300 milyon euro ile 23 ilde uygulanıyor" dedi.

SURİYELİLERİN EĞİTİMİ İÇİN 155 OKUL

Türk milletinin, kapısını çalan herkese kapıyı açtığını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, insani yardımlarda kimliğe bakılmaksızın herkesin yanında olduklarını söyledi. Sadece Türkiye'deki mültecilere eğitim vermediklerini belirten Yılmaz, 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesindeki 465 okulda, 2017 yılında eğitime başladıklarını kaydetti. Bölgede 154 bin 220 öğrencinin eğitim aldığını açıklayan Bakan Yılmaz, Suriyelilerin yaşadığı 17 ilde, 155 okul yapımını hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

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