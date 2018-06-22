Bakan Yılmaz: 28 Şubat zihniyetini hortlatmak istiyorlar

İrfan ÖZŞEKER/YILDIZELİ(Sivas), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, muhalefet partilerinin kesintisiz eğitimle meslek liselerini ortadan kaldırmak istemelerini eleştirerek, "Zaten 28 Şubat zihniyeti de buydu, bunlar meslek liselerini, meslek ortaokullarını kaldırarak 28 Şubat zihniyetini hortlatmak istiyorlar. Nedir meslek ortaokulu, imam hatip liselerini kapatmak istiyorlar" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ın Yıldızeli ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Bakan Yılmaz ardından Yıldızeli Belediyesi'ne geçti. Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz tarafından karşılanan Yılmaz, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Yılmaz daha sonra Yıldızeli ilçe meydanında partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Yılmaz 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, muhalefet partilerini eleştirdi. Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönmek istediğini söyleyen Yılmaz, "Muharrem İnce gelip vaatlerde bulunuyor, 'hiçbir yetkin olmayacaksa, sembolik yetkilerin olacaksa bu vaatleri nasıl yapacaksın' diye sormayacak mısınız? Samimi olsa, dürüst olsa şunu diyecek, 'kardeşler biz inanıyoruz ki bu millettin kimi seçeceği belli olmaz. Bazen deliyi seçer, bazen akıllıyı seçer. Dolayısıyla biz deliyi seçmesine fırsat vermemek için milletin elinden bu yetkiyi alacağız, parlamenter sisteme döneceğiz. Parlamenter sisteme dönünce de cumhurbaşkanlığı yetkilerini elinden alacağız, bir yetki olmayacak. Dolayısıyla ‘beni cumhurbaşkanı seçerseniz ben size hiçbir şey vadetmiyorum, çünkü benim yetkim yok' demesi lazım. Peki bu ne diyor, 'hem cumhurbaşkanını sembolik yapacağım' diyor, hem de size vaatlerde bulunuyor. 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' demez misiniz?" diye konuştu.

‘28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ HORTLATMAK İSTİYORLAR’

Muhalefet partilerinin eğitim sistemini değiştirmek istediklerini ve bu şekilde 28 Şubat sürecini hortlatmak istediklerini ifade eden Yılmaz, "Eğitim sistemini değiştireceğiz' diyorlar, Ne yapacaksın kardeşim, '1+8+4 yapacağım' buradaki kritik nokta 8. Sekiz ne? 'kesintisiz eğitim yapacağım', niye kardeşim 8 yıllık kesintisiz eğitim yapıyorsun, 'böylesi daha uygun' diyor. Bilimsel diyemez, çağdaş diyemez, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda açıkça madde var. Yönlendirme ilköğretimde başlar, bu kanuna, bilimsel kurullara rağmen, çağdaş eğitime rağmen yönlendirmeyi ilkokuldan sonraya ortaokula bırakmak istiyorlar. Oysa çağdaş eğitim diyor ki; yönlendirme bırakın ilköğretimde, ana sınıfından başlar, anaokulundan başlar. Çocuk anaokuluna giderken hangisi güzel sanatlara gidecek, hangisinin spora eğilimi var, hangisi akademik eğitime meyilli daha ana sınıfından belli olur. Ama bunlar onu demiyorlar, ne diyorlar, kesintisiz eğitimle meslek liselerini ortadan kaldırmak istiyorlar. Zaten 28 Şubat zihniyeti de buydu, bunlar meslek liselerini, meslek ortaokullarını kaldırarak 28 Şubat zihniyetini hortlatmak istiyorlar. Nedir meslek ortaokulu, imam hatip liselerini kapatmak istiyorlar. İmam hatip ortaokullarını kapatmadan sen 8 yıllık kesintisiz eğitime nasıl geçeceksin. Millete doğruyu söylemiyorlar, yalan söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYETİ İLELEBET DEVAM ETTİRECEĞİZ’

İmam hatip ortaokullarına giden öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının yüzde 12'si olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani bu ülkedeki vatandaşların hepsi göndermiyor, sadece yüzde 12'si gönderiyor. Allah için bu halkın iradesine, tercihine saygı gösteren bir kimse 'ben oğlumu imam hatibe göndermiyorum ama içinizden herhangi bir kimse gönderiyorsa da ona da saygım sonsuzdur, en iyi eğitimi alması için her türlü desteği vereceğim' demesi lazımdır. Bunlar kendi evlatlarını imam hatibe göndermezler, ama bir şeyden daha rahatsızlar. Sizin de evlatlarınızı imam hatibe göndermenizden rahatsızlar. Ne yapacaklar o zaman bu okulları kapatacaklar. Buna müsaade eder misiniz? Bu millet değerleri ile var, bu millet şehitliği, gaziliği, peygambere komşu olmanın en yakın noktası sayar. Allah için şehitlik değerini vermezsen, gazilik değerini vermezsen, bayrağın kıymetini öğretmezsen, vatan nedir söylemezsen bunlar değerler eğitimi. Sen bu ülkeyi nasıl koruyacaksın, devletin bekasını nasıl sağlarsın. Bu ülkenin milli birliği ve bütünlüğünü nasıl sağlarsın. Biz bin yıldır bu coğrafya da aynı bayrağın altında aynı Allah'a inanaraktan, aynı kitaba inanaraktan bir ve beraber yaşadık, bundan sonra da inşallah bir ve beraber olarak yaşayacağız. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet, ebediyete kadar devam ettireceğiz."

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