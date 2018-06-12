HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Yılmaz: 80 yılda yapmadıklarını yaptık

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti'nin seçim vaatleriyle ilgili muhalefetin eleştirilerine, "Biz bazen vaatlerde bulunduğumuz zaman '16 yılda niye yapmadılar' cümlesi geliyor.

Bakan Yılmaz: 80 yılda yapmadıklarını yaptık

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti'nin seçim vaatleriyle ilgili muhalefetin eleştirilerine, "Biz bazen vaatlerde bulunduğumuz zaman '16 yılda niye yapmadılar' cümlesi geliyor. 16 yılda yapma değil, sizin 80 yılda yapmadıklarınızın kat ve kat fazlasını yaptık" dedi.
​Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ta bazı ziyaretlerde bulundu. Bakan Yılmaz ilk olarak yapımı devam eden okul inşaatlarını inceleyip, firma yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Yılmaz daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığına yeniden seçilen Beşir Köksal'ı makamında ziyaret etti. Esnafın bu ülkenin temel taşı olduğunu ifade eden Yılmaz, toplumun en güçlü halkalarını esnafın oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, "Biz, her aldığımız kararda acaba esnafımız ne der, esnafımıza hangisini yaparsak daha çok esnafa katkıda bulunur, bundan sonra diğer unsurlara katkıda bulunur diye düşündük. Esnafımızı hiç ezdirmedik. Her ne kadar diğer taraf kapanan esnaf sayısı bu kadar diyorsa da kapananın kesinlikle 2 katı, 3 katı açılan var. Dolayısıyla onlar kapananı söyleyecek, ama kapanandan 3 kat daha yarına umutla bakan var" dedi.
'80 YILDA YAPILMAYANI YAPTIK'
80 yılda yapılanın kat be kat fazlasını 16 yılda yaptıklarını belirten Bakan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hızlı tren her geldiği yerlerde kan dolaşımını hızlandırmıştır. Bir eski Konya'ya bakın, bir de yeni Konya'ya bakın, Eskişehir'e bakın. Hızlı trenin bağlandığı illere bakın. İşte Bursa, İzmir, İstanbul'a gidiyor. Dolayısıyla rayları döşemeye başladık. Yerköy'den döşene döşene geliyor. Allah izin verirse gelecek yıl bu dönemlerde bu rayların üzerinde test vagonlarının çalıştığını göreceğiz. Hızlı treni söylemekle önemi ve konforu anlaşılmaz. İnşallah yaşanıldığı zaman görülecek. Türkiye bizden önceki dönemde ne kadar geri bırakılmış diye görüyorsunuz. Allah nasip ederse sadece Ankara-Sivas olmayacak, Sivas-Erzincan'la devam ediyor. İhaleleri yapılmış durumda. Yine proje ihalesinde Sivas-Malatya da olacak. Sivas o zaman bir kavşak noktası olacak. Hak ettiği yeri alacak. Yaptığımız her işi çok daha iyi yapacağız. O bakımdan hızlı treni diyorum, görmeden bilinmez. Biz bazen vaatlerde bulunduğumuz zaman '16 yılda niye yapmadılar' cümlesi geliyor. 16 yılda yapma değil, sizin 80 yılda yapmadıklarınızın kat be kat fazlasını yaptık. Bunlar mutlaka yapılacak olanlardı. 80 yılda yapılanın 2 katı, 3 katı, 4 katı fazlası üzerine yapılmış olacak. Bunlar sizin dönemin eksikleri. Eğer sizin dönemin eksikleri olmasaydı, yani bizden önceki dönemin biz, bizim dönemde kat ve kat fazlasını yapardık, ama çok büyük mesafe aldık. Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir. Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver, işte budur kubbe diye, iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan'. Dolayısıyla yapmak zor. Allah'a hamd olsun biz yaparak geldik. Yaparak da gideceğiz" ifadelerini kullandı.
Birlik Başkanı Beşir Köksal, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek Bakan Yılmaz'a teşekkür etti. Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil'i de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Yılmaz: 80 yılda yapmadıklarını yaptıkBakan Yılmaz: 80 yılda yapmadıklarını yaptıkBakan Yılmaz: 80 yılda yapmadıklarını yaptıkBakan Yılmaz: 80 yılda yapmadıklarını yaptık

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Buldan: Bu coğrafyaya barış HDP ile gelecekBuldan: Bu coğrafyaya barış HDP ile gelecek
Başbakan Yardımcısı Işık: Ülke meselelerinden bihaberlerBaşbakan Yardımcısı Işık: Ülke meselelerinden bihaberler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.