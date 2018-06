Bakan Yılmaz: 80 yılda yapmadıklarını yaptık

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti'nin seçim vaatleriyle ilgili muhalefetin eleştirilerine, "Biz bazen vaatlerde bulunduğumuz zaman '16 yılda niye yapmadılar' cümlesi geliyor. 16 yılda yapma değil, sizin 80 yılda yapmadıklarınızın kat ve kat fazlasını yaptık" dedi. ​Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ta bazı ziyaretlerde bulundu. Bakan Yılmaz ilk olarak yapımı devam eden okul inşaatlarını inceleyip, firma yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Yılmaz daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığına yeniden seçilen Beşir Köksal'ı makamında ziyaret etti. Esnafın bu ülkenin temel taşı olduğunu ifade eden Yılmaz, toplumun en güçlü halkalarını esnafın oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, "Biz, her aldığımız kararda acaba esnafımız ne der, esnafımıza hangisini yaparsak daha çok esnafa katkıda bulunur, bundan sonra diğer unsurlara katkıda bulunur diye düşündük. Esnafımızı hiç ezdirmedik. Her ne kadar diğer taraf kapanan esnaf sayısı bu kadar diyorsa da kapananın kesinlikle 2 katı, 3 katı açılan var. Dolayısıyla onlar kapananı söyleyecek, ama kapanandan 3 kat daha yarına umutla bakan var" dedi. '80 YILDA YAPILMAYANI YAPTIK' 80 yılda yapılanın kat be kat fazlasını 16 yılda yaptıklarını belirten Bakan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Hızlı tren her geldiği yerlerde kan dolaşımını hızlandırmıştır. Bir eski Konya'ya bakın, bir de yeni Konya'ya bakın, Eskişehir'e bakın. Hızlı trenin bağlandığı illere bakın. İşte Bursa, İzmir, İstanbul'a gidiyor. Dolayısıyla rayları döşemeye başladık. Yerköy'den döşene döşene geliyor. Allah izin verirse gelecek yıl bu dönemlerde bu rayların üzerinde test vagonlarının çalıştığını göreceğiz. Hızlı treni söylemekle önemi ve konforu anlaşılmaz. İnşallah yaşanıldığı zaman görülecek. Türkiye bizden önceki dönemde ne kadar geri bırakılmış diye görüyorsunuz. Allah nasip ederse sadece Ankara-Sivas olmayacak, Sivas-Erzincan'la devam ediyor. İhaleleri yapılmış durumda. Yine proje ihalesinde Sivas-Malatya da olacak. Sivas o zaman bir kavşak noktası olacak. Hak ettiği yeri alacak. Yaptığımız her işi çok daha iyi yapacağız. O bakımdan hızlı treni diyorum, görmeden bilinmez. Biz bazen vaatlerde bulunduğumuz zaman '16 yılda niye yapmadılar' cümlesi geliyor. 16 yılda yapma değil, sizin 80 yılda yapmadıklarınızın kat be kat fazlasını yaptık. Bunlar mutlaka yapılacak olanlardı. 80 yılda yapılanın 2 katı, 3 katı, 4 katı fazlası üzerine yapılmış olacak. Bunlar sizin dönemin eksikleri. Eğer sizin dönemin eksikleri olmasaydı, yani bizden önceki dönemin biz, bizim dönemde kat ve kat fazlasını yapardık, ama çok büyük mesafe aldık. Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir. Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver, işte budur kubbe diye, iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan'. Dolayısıyla yapmak zor. Allah'a hamd olsun biz yaparak geldik. Yaparak da gideceğiz" ifadelerini kullandı. Birlik Başkanı Beşir Köksal, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek Bakan Yılmaz'a teşekkür etti. Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil'i de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.