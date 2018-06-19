Bakan Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk oldu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bizim inancımız odur ki AK Parti, 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız." dedi. Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Yılmaz, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Seçimlerde vatandaşın iki tercihte bulunacağını ifade eden Yılmaz, milletin cumhurbaşkanını seçeceğini, seçilecek cumhurbaşkanının 2014'te seçilen cumhurbaşkanından farklı olacağını, vatandaşın cumhurbaşkanını hükümeti kurma yetkisiyle yetkilendireceğini söyledi. Yılmaz, vatandaşın ikinci tercihiyle de yasama organını oluşturacağını, milletvekillerine temsil vekaleti vereceğini belirtti. - "Aziz millet en doğru kararı verdi" Vatandaşın milletvekillerine, "Beni Mecliste temsil et, cumhurbaşkanı ile kavga etme, onun önüne engel çıkarma, ona yardımcı ol, istikrar kurumsallaşsın. Türkiye, boşuna kaynak ve enerjisini tüketmesin" diyeceğini anlatan Yılmaz, "Bu aziz millet, bu zamana kadar hep sağduyu ile en doğru şekilde karar verdi. 24 Haziran'da da bir önceki seçimlerden daha büyük bir sorumlulukla evlatlarının geleceği için Türkiye'nin geleceği için çok doğru, yerinde, sağlıklı bir karar vereceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Yılmaz, seçim bölgesi Sivas'ın bütün Anadolu coğrafyasından bir mozaik olduğunu, bu mozaiğin milletin kültürel kodlarını en iyi şekilde temsil ettiğini aktardı. Sivas'ta AK Parti'nin en son seçimde yüzde 69, referandumda yüzde 71 oy aldığını anımsatan Yılmaz, "Sivas il merkezinin nüfusu 350 bine yakın. Toplam nüfusun yüzde 60'a yakını merkezde. Sayın Cumhurbaşkanımızın merkezde yüzde 75 gibi oyu var. Sivas'ta Cumhurbaşkanımıza yüzde 70'in üzerinde, milletvekillerimize de yüzde 60'ın üzerinde bir oy bekliyoruz." dedi. - 300'ün üzerinde milletvekili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile il mitinglerine katıldığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gördüğüm husus şu; ilk turda bir aksilik olmazsa Sayın Cumhurbaşkanımızı milletimiz Cumhurbaşkanı seçecektir. Bizim inancımız odur ki AK Parti, 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz. Cumhurbaşkanının çalışma çerçevesini Meclis belirleyecek. Geçen yıl referandumda bu muhalefet partileri 'Artık Meclis şekli organa döndü, yetkisi yok' diyorlardı. Şimdiyse bütün gayretleri Mecliste çoğunluğu almak için. İttifak kurdular. Ya geçen yıl söylediğiniz doğru değildi ya da şimdi söylediğiniz doğru değil. Bunlar her dönemde nasıl olup da doğru olmayan beyanlarla milletten bir iki oy alabiliriz diye bir yaklaşım gösteriyorlar. Zaman doğruyu gösteriyor. Meclis önemli miymiş? Hem de çok önemliymiş. Güçlü hükümet, güçlü yürütme, güçlü yasama olduğu takdirde Türkiye'de güçlü olur dedik. Güçlü bir Meclis, güçlü hükümet olacak. İkisi de güçlü olduktan sonra Türkiye'nin önü ebediyen açık olacak."

- Tam gün eğitim Yılmaz, ikili öğretimden tam gün eğitime geçilmesi yönünde yapılan çalışmalara ilişkin soru üzerine, önceliklerinin eğitimin kalitesini artırmak olduğunun altını çizdi. Bugün muhalefet partilerinin de eğitimin kalitesinin artırılmasından bahsettiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "20 yıl önceki seçim kampanyalarının hiçbirinde 'eğitimin kalitesini artıracağız' diye bir cümle duydunuz mu? Okul, öğretmen yok ki kaliteyi artırsın. Kaliteden bahsedebilmek için altyapının mutlaka tamamlanmış olması lazım. 'Bu iktidar ne yaptı' denirse, eğitimin altyapısını tamamladı ki herkes artık 'ben okul istiyorum mahalleme, ilçeme' demiyor. Dedikleri tek şey eğitimin kalitesi. Altyapıyı tamamlamadan eğitimin kalitesinden bahsetmek mümkün değil. Her parti beyannamesinde kaliteli eğitimden bahsediyor. Eğer muhalefet bu noktaya gelmişse bu AK Parti'nin büyük başarısı. Eğitimin kalitesini artırmak için altyapının tamamlanması lazımdı. Bu kendiliğinden olmaz. Kaynak ayırmanız lazım. Önce kaynak üreteceksiniz. Ürettiğiniz kaynağı eğitime ayıracaksınız. Hatta diğer ülkelerin gerisinde kaldığınız için diğer ülkelerden daha fazla ayırmanız lazım. Biz okuma yazma oranında, okullaşmada, kızların okullaşmasında 80 yılda yapılanın kat kat fazlasını yaptık. Bu hükümet döneminde, 16 yıllık dönemde en büyük reformlar eğitimde yapıldı."