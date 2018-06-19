HABER

Bakan Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 11:52 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: (1) - "Bizim inancımız odur ki AK Parti, 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız" - "Bu aziz millet, bu zamana kadar hep sağduyuyla en doğru şekilde karar verdi. 24 Haziran'da da bir önceki seçimlerden daha büyük bir sorumlulukla evlatlarının geleceği için Türkiye'nin geleceği için çok doğru, yerinde, sağlıklı bir karar vereceklerine inanıyorum" - "Bu hükümet döneminde, 16 yıllık dönemde en büyük reformlar eğitimde yapıldı" - "OECD ülkelerinin milli gelirde eğitime ayırdığı pay 5,4. Türkiye'de ise 6,2. OECD ülkelerinin önüne geçmişiz"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bizim inancımız odur ki AK Parti, 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız." dedi.

Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Yılmaz, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Seçimlerde vatandaşın iki tercihte bulunacağını ifade eden Yılmaz, milletin cumhurbaşkanını seçeceğini, seçilecek cumhurbaşkanının 2014'te seçilen cumhurbaşkanından farklı olacağını, vatandaşın cumhurbaşkanını hükümeti kurma yetkisiyle yetkilendireceğini söyledi.

Yılmaz, vatandaşın ikinci tercihiyle de yasama organını oluşturacağını, milletvekillerine temsil vekaleti vereceğini belirtti.

- "Aziz millet en doğru kararı verdi"

Vatandaşın milletvekillerine, "Beni Mecliste temsil et, cumhurbaşkanı ile kavga etme, onun önüne engel çıkarma, ona yardımcı ol, istikrar kurumsallaşsın. Türkiye, boşuna kaynak ve enerjisini tüketmesin" diyeceğini anlatan Yılmaz, "Bu aziz millet, bu zamana kadar hep sağduyu ile en doğru şekilde karar verdi. 24 Haziran'da da bir önceki seçimlerden daha büyük bir sorumlulukla evlatlarının geleceği için Türkiye'nin geleceği için çok doğru, yerinde, sağlıklı bir karar vereceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Yılmaz, seçim bölgesi Sivas'ın bütün Anadolu coğrafyasından bir mozaik olduğunu, bu mozaiğin milletin kültürel kodlarını en iyi şekilde temsil ettiğini aktardı.

Sivas'ta AK Parti'nin en son seçimde yüzde 69, referandumda yüzde 71 oy aldığını anımsatan Yılmaz, "Sivas il merkezinin nüfusu 350 bine yakın. Toplam nüfusun yüzde 60'a yakını merkezde. Sayın Cumhurbaşkanımızın merkezde yüzde 75 gibi oyu var. Sivas'ta Cumhurbaşkanımıza yüzde 70'in üzerinde, milletvekillerimize de yüzde 60'ın üzerinde bir oy bekliyoruz." dedi.

- 300'ün üzerinde milletvekili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile il mitinglerine katıldığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gördüğüm husus şu; ilk turda bir aksilik olmazsa Sayın Cumhurbaşkanımızı milletimiz Cumhurbaşkanı seçecektir. Bizim inancımız odur ki AK Parti, 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz. Cumhurbaşkanının çalışma çerçevesini Meclis belirleyecek. Geçen yıl referandumda bu muhalefet partileri 'Artık Meclis şekli organa döndü, yetkisi yok' diyorlardı. Şimdiyse bütün gayretleri Mecliste çoğunluğu almak için. İttifak kurdular. Ya geçen yıl söylediğiniz doğru değildi ya da şimdi söylediğiniz doğru değil. Bunlar her dönemde nasıl olup da doğru olmayan beyanlarla milletten bir iki oy alabiliriz diye bir yaklaşım gösteriyorlar. Zaman doğruyu gösteriyor. Meclis önemli miymiş? Hem de çok önemliymiş. Güçlü hükümet, güçlü yürütme, güçlü yasama olduğu takdirde Türkiye'de güçlü olur dedik. Güçlü bir Meclis, güçlü hükümet olacak. İkisi de güçlü olduktan sonra Türkiye'nin önü ebediyen açık olacak."

- Tam gün eğitim

Yılmaz, ikili öğretimden tam gün eğitime geçilmesi yönünde yapılan çalışmalara ilişkin soru üzerine, önceliklerinin eğitimin kalitesini artırmak olduğunun altını çizdi.

Bugün muhalefet partilerinin de eğitimin kalitesinin artırılmasından bahsettiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"20 yıl önceki seçim kampanyalarının hiçbirinde 'eğitimin kalitesini artıracağız' diye bir cümle duydunuz mu? Okul, öğretmen yok ki kaliteyi artırsın. Kaliteden bahsedebilmek için altyapının mutlaka tamamlanmış olması lazım. 'Bu iktidar ne yaptı' denirse, eğitimin altyapısını tamamladı ki herkes artık 'ben okul istiyorum mahalleme, ilçeme' demiyor. Dedikleri tek şey eğitimin kalitesi. Altyapıyı tamamlamadan eğitimin kalitesinden bahsetmek mümkün değil. Her parti beyannamesinde kaliteli eğitimden bahsediyor. Eğer muhalefet bu noktaya gelmişse bu AK Parti'nin büyük başarısı. Eğitimin kalitesini artırmak için altyapının tamamlanması lazımdı. Bu kendiliğinden olmaz. Kaynak ayırmanız lazım. Önce kaynak üreteceksiniz. Ürettiğiniz kaynağı eğitime ayıracaksınız. Hatta diğer ülkelerin gerisinde kaldığınız için diğer ülkelerden daha fazla ayırmanız lazım. Biz okuma yazma oranında, okullaşmada, kızların okullaşmasında 80 yılda yapılanın kat kat fazlasını yaptık. Bu hükümet döneminde, 16 yıllık dönemde en büyük reformlar eğitimde yapıldı."

Yılmaz, 2002'de Avrupa Birliği ülkeleri arasında Türkiye'nin eğitime ayırdığı kaynakta sonuncu ülke olduğunu aktardı.

- Eğitimi milli gelirden ayrılan pay

Milli gelirden eğitime ayrılan miktarın 80'li yıllarda Türkiye'de yüzde 1,2, Almanya'da, 4,8, İtalya'da ise 4,9 olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "90'lı yıllarda ise 2,2 Türkiye'nin ayırdığı pay. Almanya yine 4,8. Şimdi Almanya'dan daha fazla ayırıyoruz. 10. Kalkınma Planı'nda bir hedef konulmuş. Konulan hedeflerden birisi, milli gelirden eğitime ayrılan kaynak OECD ortalamasına yaklaştırılsın şeklinde. OECD ülkelerinin milli gelirde eğitime ayırdığı pay 5,4. Türkiye'de ise 6,2. OECD ülkelerinin önüne geçmişiz. En son 2018'de kısa bir süre önce OECD'nin bir raporu yayımlandı. Raporda, 'Türkiye eğitime diğer ülkelerde olmadığı kadar büyük bir kaynak ayırıyor' deniliyor." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
Bozdağ: Münbiç, Türkiye'nin güçlü olduğunu göstermektedirBozdağ: Münbiç, Türkiye'nin güçlü olduğunu göstermektedir
Eker: Kimsenin çocuğunu dağa götürmeden gelin sorunlarımızı kardeşçe çözelimEker: Kimsenin çocuğunu dağa götürmeden gelin sorunlarımızı kardeşçe çözelim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası milli eğitim bakanı ismet yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.