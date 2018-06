Bakan Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk oldu

- "Vatandaşların talepleri dikkate alınacak"

Liselere yerleştirme sistemine ilişkin soru üzerine Yılmaz, öncelikle temel aynı kalmak kaydıyla bir, iki okulun daha tercihlere eklenebilme ihtimalinin bulunduğunu, ihtiyaçların ve vatandaşların taleplerinin dikkate alınacağını ifade etti.

Yılmaz, bu durumun eğitimde demokratikleşme olduğunu belirterek, öğrencilerin hiçbirini istemedikleri okula göndermeyeceklerini vurguladı.

Çalışmanın detaylarını yeni bir kılavuzla açıklayacaklarına değinen Bakan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"5 tane bu fen liseleri ve diğer proje uygulayan okullar, 5 tanesi o sınavla alan okullardan tercihte bulunacak. 5 tane kendi evine yakınlıktan, aşama aşama yakınlıktan biz okul seçtireceğiz, 5 tane de ola ki daha uzakta olanlar öncelikli olmak üzere pansiyonu olan okullara. O halde bir şekilde her öğrencimize 15 okul seçme hakkını vereceğiz. Detaylarını da önümüzdeki döneme az kaldı, bir hafta on gün içerisinde belirleyeceğiz. Ama taahhüdümüz, hiç kimseyi tercih etmediği bir okula göndermeyeceğiz. Her bir alanda yani pansiyonlu okullarda, sınavla alan okullarda ve sınavsız alan okullarda 5, 5, 5 olmak üzere 15 okul tercihinde bulunacağız."

