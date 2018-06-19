Bakan Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk oldu

"Eğer bir milyon öğrencinin 300 bini tam 500 puan alsaydı diyelim, nasıl yerleştireceksiniz bunları? Hangisini fen lisesine, hangisini sosyal bilimler lisesine, hangisini proje uygulayan okullara alacaktınız? Boyunun uzunluğuna mı bakacaktınız, kilosuna mı bakacaktınız? Bu sınavın amacı 1 milyon öğrenciden 120 binini ama haksızlık yaşamadan, adaletten ayrılmadan. Zor muydu? İçinde zor olanları vardı."

Bakan Yılmaz, liselere giriş sistemi sınav sorularına ilişkin, "Bu sınavda sorarken ne kolay soralım, ne zor soralım dedik. Öğrencilerimizin okulda öğrendiği bilgilerin hayatta kullanılabileceğine inanması, o doğrultuda soruları. PISA sorularıyla eşdeğerli." diye konuştu.

Eleştirileri dikkate alarak, daha iyi sisteme ulaşacaklarını anlatan Yılmaz, "Müfredat dışı soru yok. Kazanımlara uyumlu olmayan soru yok. Yayınladığımız örnek sorulara uygun olmayan hiçbir soru yok. Sadece öğrencilerimizin müfredatla öğrendiklerini günlük hayatta uygulanabilmesini, anlamasını, görmesini istiyorduk. Sonuçlar açıklandığında göreceğiz ki çok başarılı öğrencilerimiz de var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni nesil daha iyi eğitim alıyor"

Sınavlara ilişkin istatistik değerlerin yakın zamanda açıklanacağını belirten Bakan Yılmaz, yeni neslin büyüklerden çok daha iyi eğitim aldığını, eğitimin amacının kişinin sosyalleşmesine, öz güven kazanmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Okul öncesi eğitimde daha biz evlatlarımıza bunu vermişiz. Bir de hep onu söylüyorum, akıllı telefonlar veya bilgisayarlar en ufak bir sıkıntı olduğunda siz çözemezseniz bile evladınızı çağırıyorsunuz. 'Oğlum şuna bir bakar mısın?' diyorsun. Bu da teknolojiyi kullanma konusunda da yeni yetişen neslin, eskiler de teknolojiye ne kadar yatkın olursa olsun onlardan çok daha iyi konumda olduğunu gösterir. Türkiye'nin bugünü eğitim alanında da diğer alanlarda da kat kat daha iyi. Bu yetişen neslimizle birlikte, evlatlarımızla birlikte çok daha iyi noktaya geleceğiz. Biz inanıyoruz."