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Bakan Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: (3) - "Pansiyonlu okullarda, sınavla alan okullarda ve sınavsız alan okullarda 5, 5, 5 olmak üzere 15 okul tercihinde bulunacağız" - "Eğer bir milyon öğrencinin 300 bini tam 500 puan alsaydı diyelim, nasıl yerleştireceksiniz bunları? Hangisini fen lisesine, hangisini sosyal bilimler lisesine, hangisini proje uygulayan okullara alacaktınız? Boyunun uzunluğuna mı bakacaktınız, kilosuna mı bakacaktınız" - "Müfredat dışı soru yok. Kazanımlara uyumlu olmayan soru yok. Yayınladığımız örnek sorulara uygun olmayan hiçbir soru yok. Sadece öğrencilerimizin müfredatla öğrendiklerini günlük hayatta uygulanabilmesini, anlamasını, görmesini istiyorduk" - "Türkiye'nin bugün eğitim alanında da diğer alanlarda da kat kat daha iyi. Bu yetişen neslimizle birlikte, evlatlarımızla birlikte çok daha iyi noktaya geleceğiz. Biz inanıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere yerleştirme sistemine ilişkin, "Pansiyonlu okullarda, sınavla alan okullarda ve sınavsız alan okullarda 5, 5, 5 olmak üzere 15 okul tercihinde bulunacağız." dedi.

Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yeni liselere yerleştirme sistemiyle ilgili soru üzerine Yılmaz, bir milyon öğrencinin sınava girdiğini, 120 bin öğrencinin yerleştirileceğini bildirdi.

Bakan Yılmaz, liselere giriş sistemi sınav sorularına ilişkin, "Bu sınavda sorarken ne kolay soralım, ne zor soralım dedik. Öğrencilerimizin okulda öğrendiği bilgilerin hayatta kullanılabileceğine inanması, o doğrultuda soruları. PISA sorularıyla eşdeğerli." diye konuştu.

Soruların aşama aşama bir zorluk derecesinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eğer bir milyon öğrencinin 300 bini tam 500 puan alsaydı diyelim, nasıl yerleştireceksiniz bunları? Hangisini fen lisesine, hangisini sosyal bilimler lisesine, hangisini proje uygulayan okullara alacaktınız? Boyunun uzunluğuna mı bakacaktınız, kilosuna mı bakacaktınız? Bu sınavın amacı 1 milyon öğrenciden 120 binini ama haksızlık yaşamadan, adaletten ayrılmadan. Zor muydu? İçinde zor olanları vardı."

Eleştirileri dikkate alarak, daha iyi sisteme ulaşacaklarını anlatan Yılmaz, "Müfredat dışı soru yok. Kazanımlara uyumlu olmayan soru yok. Yayınladığımız örnek sorulara uygun olmayan hiçbir soru yok. Sadece öğrencilerimizin müfredatla öğrendiklerini günlük hayatta uygulanabilmesini, anlamasını, görmesini istiyorduk. Sonuçlar açıklandığında göreceğiz ki çok başarılı öğrencilerimiz de var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni nesil daha iyi eğitim alıyor"

Sınavlara ilişkin istatistik değerlerin yakın zamanda açıklanacağını belirten Bakan Yılmaz, yeni neslin büyüklerden çok daha iyi eğitim aldığını, eğitimin amacının kişinin sosyalleşmesine, öz güven kazanmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Okul öncesi eğitimde daha biz evlatlarımıza bunu vermişiz. Bir de hep onu söylüyorum, akıllı telefonlar veya bilgisayarlar en ufak bir sıkıntı olduğunda siz çözemezseniz bile evladınızı çağırıyorsunuz. 'Oğlum şuna bir bakar mısın?' diyorsun. Bu da teknolojiyi kullanma konusunda da yeni yetişen neslin, eskiler de teknolojiye ne kadar yatkın olursa olsun onlardan çok daha iyi konumda olduğunu gösterir. Türkiye'nin bugünü eğitim alanında da diğer alanlarda da kat kat daha iyi. Bu yetişen neslimizle birlikte, evlatlarımızla birlikte çok daha iyi noktaya geleceğiz. Biz inanıyoruz."

- "Vatandaşların talepleri dikkate alınacak"

Liselere yerleştirme sistemine ilişkin soru üzerine Yılmaz, öncelikle temel aynı kalmak kaydıyla bir, iki okulun daha tercihlere eklenebilme ihtimalinin bulunduğunu, ihtiyaçların ve vatandaşların taleplerinin dikkate alınacağını ifade etti.

Yılmaz, bu durumun eğitimde demokratikleşme olduğunu belirterek, öğrencilerin hiçbirini istemedikleri okula göndermeyeceklerini vurguladı.

Çalışmanın detaylarını yeni bir kılavuzla açıklayacaklarına değinen Bakan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"5 tane bu fen liseleri ve diğer proje uygulayan okullar, 5 tanesi o sınavla alan okullardan tercihte bulunacak. 5 tane kendi evine yakınlıktan, aşama aşama yakınlıktan biz okul seçtireceğiz, 5 tane de ola ki daha uzakta olanlar öncelikli olmak üzere pansiyonu olan okullara. O halde bir şekilde her öğrencimize 15 okul seçme hakkını vereceğiz. Detaylarını da önümüzdeki döneme az kaldı, bir hafta on gün içerisinde belirleyeceğiz. Ama taahhüdümüz, hiç kimseyi tercih etmediği bir okula göndermeyeceğiz. Her bir alanda yani pansiyonlu okullarda, sınavla alan okullarda ve sınavsız alan okullarda 5, 5, 5 olmak üzere 15 okul tercihinde bulunacağız."

(Sürecek)

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liselere yerleştirme sistemi Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz

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