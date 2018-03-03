Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var 2

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili "Bugün de yedi düvelle mücadelemiz var. Yedi düvelin 100 yıl önce bu coğrafya üzerine planladığı ancak hayata geçiremediği menfur emellerini bugün gerçekleştirmek istemektedirler. Biz bu menfur emelleri bugün de gerçekleştirmeyeceklerini millet olarak can, kan vererek gösteriyoruz" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas İl Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Sİvas Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Ofisi açılışına katılmak üzere memleketi Sivas'a geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Bakan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, ilçe belediye başkanları, parti ilçe teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı. Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde kardeşliği daha çok pekiştirmek gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu dönemde herkes kendi üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirirse inşallah bu zor dönemde millet olarak yüzümüzün akıyla çıkarız" diye konuştu. 'AFRİN'DE YEDİ DÜVELLE MÜCADELEMİZ VAR' Türkiye'nin ekonomiden sonra en önemli gündem maddesinin terör olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz şöyle devam etti: "Türkiye'nin ekonomisiyle birlikte bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadelesidir. Bu azizi millet en zor dönemlerde dahi yedi düvelle mücadele etti ve kazandı. Bu mücadele üzerine tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Bugün de yedi düvelle mücadelemiz var. Sanmayın ki Afrin'e gittiğinizde karşınızda bir terör örgütü var. Terör örgütünün üzerinde o yedi düvelin çağdaş versiyonlarının hepsi var. Allah, Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Yedi düvelin 100 yıl önce bu coğrafya üzerine planladığı ancak hayata geçiremediği menfur emellerini bugün gerçekleştirmek istemektedirler. Biz bu menfur emelleri bugün de gerçekleştirmeyeceklerini millet olarak can, kan vererek gösteriyoruz." 'TÜRKİYE'Yİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ' Türk milletinin mandacılığı ve çağdaş versiyonlarını kabul etmediğini vurgulayan Yılmaz şunları dile getirdi: "Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet idealini yaşatma kararlılığından zerrece taviz vermeyeceğiz. Bugün de Mehmetçiğimiz ülkemizi korumak için ülke sınırlarının dışında Zeytin Dalı operasyonunda kahramanca mücadele vermektedir. Bu mücadele bir tercihimiz değil ama bu milletin önüne konulmuş zorunlu bir uygulama olarak çıkmıştır. Bizden, 'deri değiştiren yılanın yılan olmadığını kabul etmemizi' istiyorlar. Bizden, 'terör örgütü adını değiştirince terör örgütlüğünden çıkacağını, artık bunları terör örgütü olarak kabul etmememizi' istiyorlar. Bunu bu milletten beklemek, bu milletin aklıyla alay etmek demektir. Bizler bu milletin milli güçleri olarak, Kuvayi Milliyecileri olarak şehitlerimizle, gazilerimizle tam bağımsız Türkiye'yi savunmaya devam edeceğiz."