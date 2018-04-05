Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı düzeyinde öğrencilere eğitim verildi. 2015-2016’da on milyon öğrenciye ulaştık. 2 milyon veli ve 650 binden fazla öğretmene ulaştık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu toplantısına katılarak, Komisyon üyelerine bilgi verdi. Bakan Yılmaz, madde bağımlılığına karşı eğitimin önemine işaret ederek, "İlkokul 4. sınıfta alkol, sigara kullanımının sağlığa zararlı olduğunu anlatıyoruz. 6. sınıfta alkol, sigarayla mücadele, Yeşilay’a vurgu yapılıyor. Tüm zararlı alışkanlıklara başlamanın ilk aşaması sigara oluyor. Bir sigara ile adeta kapı açılarak, matruşkanın en dışındaki halka gibi onu geçince adım adım ilerliyor. Evlatlarımızın birçok şeye ’hayır’ demesini öğretebilmeliyiz" dedi.

Öğretmenlere bu konuda eğitim verdiklerini belirten Yılmaz, "Sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı düzeyinde öğrencilere de eğitimi verildi. 2015- 2016’da on milyon öğrenciye ulaştık. 2 milyon veli ve 650 binden fazla öğretmene ulaştık" dedi.