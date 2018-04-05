Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı düzeyinde öğrencilere eğitim verildi. 2015-2016’da on milyon öğrenciye ulaştık. 2 milyon veli ve 650 binden fazla öğretmene ulaştık" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu toplantısına katılarak, Komisyon üyelerine bilgi verdi. Bakan Yılmaz, madde bağımlılığına karşı eğitimin önemine işaret ederek, "İlkokul 4. sınıfta alkol, sigara kullanımının sağlığa zararlı olduğunu anlatıyoruz. 6. sınıfta alkol, sigarayla mücadele, Yeşilay’a vurgu yapılıyor. Tüm zararlı alışkanlıklara başlamanın ilk aşaması sigara oluyor. Bir sigara ile adeta kapı açılarak, matruşkanın en dışındaki halka gibi onu geçince adım adım ilerliyor. Evlatlarımızın birçok şeye ’hayır’ demesini öğretebilmeliyiz" dedi.
Öğretmenlere bu konuda eğitim verdiklerini belirten Yılmaz, "Sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı düzeyinde öğrencilere de eğitimi verildi. 2015- 2016’da on milyon öğrenciye ulaştık. 2 milyon veli ve 650 binden fazla öğretmene ulaştık" dedi.
Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik
İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum