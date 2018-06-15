Bakan Yılmaz, bayram namazını Ulu Cami’de kıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bayram namazını Sivas’ta, Ulu Cami’de vatandaşlarla birlikte kıldı.

Ramazan Bayramı namazı Sivas'ta 05.48'de kılındı. Namaz sırasında camiler dolup, taştı. Birçok vatandaş, camilere namaz saatinden önce gelerek yer bulmaya çalıştı. Selçuklular döneminde inşa edilen Ulu Cami'ye vatandaşlar bayram namazını kılmak için akın etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar, dışarıda namaz kılmak zorunda kaldı. Bayram namazının ardından eller semaya açılarak dualar edildi. Çocuklar da babalarıyla birlikte bayram namazına geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın da bayram namazını Ulu Cami'de kıldı. Namazın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindeki il protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.

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