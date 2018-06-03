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Bakan Yılmaz: Bu seçim Türkiye'nin bekası açısından önemli (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 23:34 | Son Güncelleme

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE İFTAR YAPTI Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kentteki bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler onuruna Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kentteki bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler onuruna Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, şehit ve gazilerin vatan için yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaptığını belirterek, "Bugün burada bu iftarı yapabiliyorsak, başımız dik, alnımız açık, ay yıldızlı bayrağın altında rahatça dolaşabiliyorsak bunları şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlara karşı borcumuzu ödeyebilmek mümkün değil. Artık onlar sadece kendi anne ve babalarının evlatları değil, aziz Türk milletinin evlatlarıdır. Onların uğrunda can verdiği değerleri daha da yükselteceğiz daha da güçlendireceğiz ki bu vatan için can vermenin, bu vatan için kan vermenin boşa gitmediğini yedi düvele göstereceğiz." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye'yi ziyaretinde, Türkiye için bölgesinde süper güç olduğunu söylediğini belirten Yılmaz, "İşte Türkiye'yi bölgesinde süper güç yapan bu ülke için can veren şehitlere borçlu, bu ülke için kan veren gazilere ve bu ülkenin birliğine, beraberliğine borçlu. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bu topraklar, bu bayrak, bu ülkenin değerleri için şehit ve gazi olmayı göze alanlar olduğu sürece bizler bu ülkede ilelebet başımız dik, alnımız açık hür ve bağımsız olarak yaşayacağız. Her zaman başınız dik, alnınız ak, gönlünüz pak olsun." diye konuştu.

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