Bakan Yılmaz: Bu seçim Türkiye'nin bekası açısından önemli

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası açısından önemlidir. Bu dönemde güçlü bir yönetime ihtiyacımız var. Bunu bu sistem getirecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas temasları kapsamında Ulaş ilçesini ziyaret etti. Burada ilçe pazarını gezen Bakan Yılmaz esnafla bir araya geldi. Bakan Yılmaz daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada partililere hitap eden Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimin önemine değindi. Eski sistemde zaman kaybedildiğini, enerji kaybedildiğini ve kaynak israf edildiğini dile getiren Yılmaz, milletin bunu görerek 'hükümeti ben kuracağım' dediğini belirtti. Bu sistemin daha demokratik olduğunu aktaran Yılmaz, "Eskiden yüzde 46-47 ile hükümet kurmak mümkündü, şu anda yüzde 49 ile biz hükümeti yönetiyoruz. Ama şimdi yüzde 46 ile, yüzde 49 ile hükümet kurmak mümkün mü? Değil. Hükümeti kurabilmek için mutlaka yüzde 50+1 oy alabilmek lazım. Yani halkın yarısından bir fazlasının desteğini alan hükümeti kuracak. Dolayısıyla bu sistem milletin iradesine uygun bir sistem" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ DAHA ÇOK BÜYÜTECEĞİZ'

Türkiye'nin yeni bir sisteme geçeceğini söyleyen Bakan Yılmaz şöyle konuştu:

"5 yıllığına bir hükümet seçeceksiniz. Size vaatleri olacak, sözleri olacak. Eğer vaatlerinin takipçisi olursa, sözlerini yerine getirirse bu millet yine seçer. Söz verdi ama yerine getirmedi. Vaat etti ama yapmadı. Siz bunları seçer misiniz. Seçmezsiniz. Millet kendisine zulmetmez. Dolayısıyla bu milletin en doğru kararı vereceğine inanan kimsenin bu sisteme sahip çıkması lazım. Demokrasi karşıtlarına söz vermeyin. Gerçekten bu seçim Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası açısından önemlidir. Bu dönemde güçlü bir yönetime ihtiyacımız var. Bunu bu sistem getirecek. Bu dönemde güçlü bir parlamentoya ihtiyacımız var. Bunu bu sistem getirecek. İnşallah yürütmesi güçlü, parlamentosu güçlü olursa Türkiye'de güçlü olacak. Bundan sonra daha çok alışıp Türkiye'yi daha çok büyüteceğiz. Türkiye'nin refahına katkıda bulunacağız. Türkiye yükselen bir yıldız. Bu yükselen yıldızı daha da artıracağız. Ben inanıyorum ki aziz millet 24 Haziran'da en doğru kararı verecektir. Biz millete güveniyoruz. Ne karar verirlerse başımız gözümüz üzerine diyoruz."

Bakan Yılmaz daha sonra Küçükminare ve Selçuklu Mahallesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için destek istedi.