Bakan Yılmaz: “Bu yıl 25 bin öğretmen alacağız”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Bu yıl 20 bin öğretmen daha alacağız ve bu alımla beraber ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla, 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmeni eğitim ailemize kavuşturuyoruz” dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’nde Zeytinli İlkokulu ve Ortaokulu açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, okulun açılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. “Ülkemizin geleceği daha güzel olacak”

AB Bakanı Ömer Çelik, yaptığı konuşmada, “Adana’mızın her tarafını bu yatırımla donatıyoruz. En kıymetli yatırım okullardır. Okullarda yetişen bu mücevherler ülkemizin geleceğini temsil ediyor. Geçmişte en çok şikayet alınan şeyler köylerde okulun olmamasıydı, okulun olduğu yerlerde öğretmenler olmazdı. Bu evlatlarımızın eğitim ile buluşması zor olurdu. Türkiye’nin her tarafını bir eğitim ocağı haline getiriyoruz. Bu ülkemizin en büyük gücü ve sermayesidir. Bugün geçmişe göre elde edemediğimiz bir takım insanlara kavuşuyorsak bunu insan gücümüz ile elde ediyoruz. Yepyeni kaynaklara kavuşmadık ama insanımızın gücü, beşeri sermayemizin gücü, dünyaya gösterdiğimiz en büyük gücümüzdür. İlk iktidara geldiğimizde gurur duyduğumuz şey eğitim bütçemizin diğer bütün bakanlıklardan fazla olmasıydı. Eğitime ne kadar çok bütçe ayırabilirsek biliyorduk ki ülkemizin geleceği daha güzel olacak” diye konuştu.

“Yatırımlara devam ediyoruz”

Ayrıca Bakan Çelik, ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili, “Mehmetçiğin gösterdiği kahramanlık, bu çocuklar rahatça okusun diye, biz bu ülkede rahatça yaşayabilelim diye yapılan büyük bir fedakarlıktır. Sınırlarımızın yanında terör koridoruna müsaade etmezken, fakülte binaları açıyoruz, ortaokul binaları açıyoruz, yatırımlara devam ediyoruz. Çünkü o şehitlerimiz o gazilerimiz Türk Milleti daha da gelişsin diye en değerli varlıklarını kaybetmekten çekinmiyorlar” ifadelerini kullandı. “5 bin öğretmen daha alacağız”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’da, eğitimde başarıyı yakalamak için öğretmene gerekli önemin verilmesinin önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu dönemde en büyük yatırımı öğretmenimize yaptık. 584 binin üzerinde öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Bugün gördüğümüz her 3 öğretmenden 2’si bizim dönemimizde atandı. Şimdi dün ilana çıkıldı, 20 bin öğretmen daha alacağız ve bu alımla beraber ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla bir 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmeni eğitim ailemize kavuşturuyoruz. Bu sayı, bazı ülkelerin toplam kamu görevlisi sayısından da daha fazladır.”