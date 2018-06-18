HABER

Bakan Yılmaz: Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 01:44 | Son Güncelleme

NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karabalçık'taki törenin ardından Gemerek ilçesi Karaağıl köyüne geçti.

NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karabalçık'taki törenin ardından Gemerek ilçesi Karaağıl köyüne geçti. Köyde düzenlenen şenlikte konuşan Bakan Yılmaz 24 Haziran'da yapılacak seçimler için oy istedi. Yılmaz, "Güçlü bir liderle, güçlü bir hükümetle, güçlü bir parlamentoyla inşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız. Evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye emanet ederiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Geçmişe kıyasla çok daha iyiyiz, ama yapmamız gerekenler de var. Birçok adaylar var ve bu adaylara bakacaksınız, hangisinin devlet tecrübesi var, hangisinin başbakanlık, cumhurbaşkanlığı tecrübesi var. Hangisinin bu millete çakılı bir çivisi var, bir ona bakmak lazım" dedi.

Türkiye'nin güçlenmesi için güçlü bir lidere ihtiyaç olduğunu belirten Yılmaz "Bizim dışımızda olanlar, 'parlamenter rejime geri döneceğiz' diyorlar. Parlamenter rejime geri dönüyoruz demek, 'ben bu millete güvenemiyorum, bu milletin kimi seçeceği belli olmaz. Hükümet başkanını seçemezsin, sizin elinizden o yetkiyi alacağım.' Peki sormaz mısınız, 'arkadaş elimden bu yetkiyi niye alıyorsun? Referandumda hükümeti kurma yetkisi karanını ben kendim aldım. Şimdi benden almak istiyorsun, hata mı yaptım, yanlış bir kimseyi mi seçtim ki elimden bu yetkiyi niye alıyorsunuz' diye bir sorun. Türkiye güçlensin mi? Türkiye'nin güçlü bir lidere ihtiyacı var mı? Türkiye'nin güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var mı? Güçlü bir liderle, güçlü bir hükümetle, güçlü bir parlamentoyla inşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız. Geçmişe kıyasla çok daha iyiyiz, ama yapmamız gerekenlerde var. diye konuştu.

BAKAN YILMAZ'DAN ÇİFTE NİKAH ŞAHİTLİĞİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karaağıl Köyü'ndeki şenliğin ardından Kangal ilçesine geçti. Bakan Yılmaz burada AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Kömürcü'nün oğlu Yasin Kömürcü ile Dilan Öztekin'in düğün törenlerine katılarak nikah şahitliği yaptı. Daha sonra Altınyayla ilçesine geçen Bakan Yılmaz, Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer'in oğlu Tarık Mermer ile Hanım Ağca'nın düğün merasimine katıldı. Genç çiftlerin nikahını damadın babası Necmettin Mermer kıyarken nikah şahitleri ise Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın oldu.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
CHP adayının sözleri tartışma yarattıCHP adayının sözleri tartışma yarattı
HDP'Lİ Temelli: Bizi suçlayacak, günah keçisi haline getirecek oy kazanacakHDP'Lİ Temelli: Bizi suçlayacak, günah keçisi haline getirecek oy kazanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

HDP'nin İstanbul Bakırköy'deki mitinginde dikkat çeken Demirtaş detayı

HDP'nin İstanbul Bakırköy'deki mitinginde dikkat çeken Demirtaş detayı

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.