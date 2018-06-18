Bakan Yılmaz: Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız (2)

NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karabalçık'taki törenin ardından Gemerek ilçesi Karaağıl köyüne geçti. Köyde düzenlenen şenlikte konuşan Bakan Yılmaz 24 Haziran'da yapılacak seçimler için oy istedi. Yılmaz, "Güçlü bir liderle, güçlü bir hükümetle, güçlü bir parlamentoyla inşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız. Evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye emanet ederiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Geçmişe kıyasla çok daha iyiyiz, ama yapmamız gerekenler de var. Birçok adaylar var ve bu adaylara bakacaksınız, hangisinin devlet tecrübesi var, hangisinin başbakanlık, cumhurbaşkanlığı tecrübesi var. Hangisinin bu millete çakılı bir çivisi var, bir ona bakmak lazım" dedi.

Türkiye'nin güçlenmesi için güçlü bir lidere ihtiyaç olduğunu belirten Yılmaz "Bizim dışımızda olanlar, 'parlamenter rejime geri döneceğiz' diyorlar. Parlamenter rejime geri dönüyoruz demek, 'ben bu millete güvenemiyorum, bu milletin kimi seçeceği belli olmaz. Hükümet başkanını seçemezsin, sizin elinizden o yetkiyi alacağım.' Peki sormaz mısınız, 'arkadaş elimden bu yetkiyi niye alıyorsun? Referandumda hükümeti kurma yetkisi karanını ben kendim aldım. Şimdi benden almak istiyorsun, hata mı yaptım, yanlış bir kimseyi mi seçtim ki elimden bu yetkiyi niye alıyorsunuz' diye bir sorun. Türkiye güçlensin mi? Türkiye'nin güçlü bir lidere ihtiyacı var mı? Türkiye'nin güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var mı? Güçlü bir liderle, güçlü bir hükümetle, güçlü bir parlamentoyla inşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye'yi kurarız. Geçmişe kıyasla çok daha iyiyiz, ama yapmamız gerekenlerde var. diye konuştu.