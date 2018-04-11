Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayırsever iş adamı Recep Atakaş’ın Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaptırdığı 24 derslikli Naim Atakaş Anadolu Lisesi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Bakan Yılmaz, çocuklar okusun diye erkek çocukların annelerine 35, kız çocukların annelerine ise 40 TL ödeme yapıldığını belirterek, bugüne kadar toplamda 6 milyar lira harcadıklarını kaydetti.

Kırıkhan’da 8 milyon 500 bin TL maliyetle 6 bin 65 metrekare alana kurulan 24 derslikli Naim Atakaş Anadolu Lisesi’nin açılış töreni, Antakya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunu gösterisiyle başladı.

Törende konuşan hayırsever iş adamı Recep Atakaş, Suriye’nin Afrin ilçesini terörden arındıran Türk askerine başarı, şehitlere ise rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Atakaş, 1998 yılında babası Naim Atakaş adına yapılan okulun günümüz şartlarına göre yeterli olmadığı için yıkılıp, yenisinin inşa edildiğini kaydederek, “24 derslikli Naim Atakaş Anadolu Lisesi’ni en yeni malzemelerle donattık. Kırıkhan’ın ve bölgenin en modern okulu olması için çaba sarf ettik. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ülkenin geleceğinin eğitimde olduğuna vurgu yapan Atakaş, güçlü ekonomiye sahip olmak için yüksek teknolojiye dayalı, daha çok katma değeri olan üretimler yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ömrü yettiğince eğitim yatırımları yapmaya devam edeceğini bildiren Atakaş, öğretmenlere ve öğrencilere de büyük görevler düştüğünü anlattı.

Öğrencilere seslenen Recep Atakaş, “Unutmayın ki başarının anahtarı çalışmaktır. Eğer başarılı olmak, bir yerlere gelmek istiyorsanız kendinize güveniniz tam olsun. İster kendi işinizi yapın, ister kamu veya özel sektörde çalışın. Görevinizi tam yapın. Birikimlerinizi yaptığınız işlere aktarın. Sorumluluk alın, elinizi taşın altına koyun. Bunu yaptığınız zaman hem kendinize, hem ülkemize, hem ailenize hem de ülke ekonomisine büyük faydalarınız olacaktır” diye konuştu.

Girişimci olmak isteyen gençlere de öğütler veren Atakaş, “Ülkemizde girişimcilerin sayısı az. Bazı zorluklar mutlaka olacaktır, bunlar size zor gelmesin. Kolaya kaçmayın. Umudunuzu yitirmeyin. Çalışmadan, emek harcamadan gelinen nokta başarı sayılmaz. Kolay kazanılan, kolay kaybedilir. Ülkemizin gençliğine çok güveniyorum. Çalışkan, dürüst, kendine güveni olan gençlersiniz. Ülkemizi en kısa sürede bizlerin getirdiği çok daha yükseklere çıkartacaksınız. Ülkemizi kısa sürede gelişmiş ülkeler seviyesine geçireceksiniz” şeklinde konuştu.

Hayırsever iş adamı Recep Atakaş, inşaatı tamamlanan okul ile Dörtyol ilçesindeki okullarının ’proje okulu’ kapsamına alındığını hatırlatarak, İskenderun ilçesindeki Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de proje okulu kapsamına alınması için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a ricada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise iş adamı Recep Atakaş’a okul yaptırdığı için teşekkür etti. Atakaş’ın gerçek anlamda bir hayırsever olduğunu aktaran Yılmaz, Atakaş’ın İskenderun ve Dörtyol’da yaptırdığı okullar, anaokulu, öğrenci yurtları ve camileri işaret etti.

Bakan Yılmaz, eğitim kurumlarının inşasına büyük önem verdiklerine vurgu yaparak, “Yetişmiş insan gücünü okullar sağlıyor. Kaliteli ve fırsat eşitliği temeli eğitim bakanlığımızın vazgeçilmez ilkesi. Altyapı tamamlanmadan da bu kaliteden bahsedemeyiz. En büyük birikim eğitimdir. Büyük Türkiye hedefine giden yolda kılavuzumuz bilimdir, akıldır. Bilgiyi üretecek insanların yetiştiği yer de eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumlarının inşasına büyük önem veriyoruz. Eğitime yatırım yapan hayırseverler tarafından eğitime yüzde 100 destek kampanyası kapsamında 25 bin 721 bina ve 58 bin 946 derslik bağışlandı. Herbirine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Hükümeti’nin eğitim alanında yaptığı bazı hizmetleri aktaran Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

“Bazı alanlarda 80 yılda yapılanın kat kat fazlasını sunduk. Milli gelirde eğitime ayrılan pay 2 kattan fazla arttı. 2002’de yüzde 2.9’du şimdi yüzde 6.2’den fazla. Geçmiş 80 yılda yapılan derslikleri üst üste koyun. 2002’de 367 bin derslik varken, 387 bin derslik yaptık, 754 bini aştı. 584 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık, 25 bin daha alacağız. Bunu koyunca 610 bine yaklaşan öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Kızların okullaşma oranı yüzde 44 arttı. Okuma yazma bilmeyen oranı 4 kat azaldı. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı 5 kat arttı. Eğitim gören erkek öğrenci için 35 lira, kız öğrenciler için 40 lira veriyoruz annelerine. Bugüne kadar 6 milyar lira harcadık. Fatih Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerimize 1 milyon 432 bin tablet dağıttık. Çoğu okulda akıllı tahtalar var.”

Bakan İsmet Yılmaz, konuşmasını bitirirken, iş adamı Recep Atakaş’a tekrar teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hayırsever iş adamı Recep Atakaş’a protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Okulun açılış kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi.

Açılış törenine, Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Mehmet Öntürk, Orhan Karasayar, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, kent protokolü ve davetliler katıldı.