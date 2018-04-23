Bakan Yılmaz çocukları kabul etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, son 200 yıllık Türk tarihinin en güçlü dönemindedir ve 100 yıl önce olduğu gibi mazlum milletlere umut olmayı yeniden sürdürmektedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sınıflarını ve hedefledikleri meslekleri soran Yılmaz, koltuğunu İhsan-Selatın Aras İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Gizem Ünal’a devretti. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Yılmaz, "Evlatlarımıza güveniyoruz. Çünkü özgüvenleri çok fazla ve ülkeyi, bayrağını, vatanını seviyorlar. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesinden zerrece taviz vermediler ve bundan sonra da vermeyeceklerdir. İnanıyoruz ki Türkiye, Kızılelması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine mutlaka evlatlarıyla çıkacak. Bugün, her zamankinden daha çok çağdaş uygarlık seviyesine yakınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, son 200 yıllık Türk tarihinin en güçlü dönemindedir ve 100 yıl önce olduğu gibi mazlum milletlere umut olmayı yeniden sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere ilk Meclis’in büyük kahramanlarını rahmetle, şükranla yad eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurduğunuz Cumhuriyet emin ellerdedir. İnşallah gençlerimizle birlikte bugünümüz dünden daha güçlü, gençlerimizle birlikte bu ülkenin yarınını da çok daha güzel yapacağız. Her geçen 98 yılda aziz milletin bu çok iyi yetişmiş evlatlarıyla birlikte çok daha büyük başarılara imza atacak ve 21. yüzyılı sizlerle birlikte Türkiye’nin yüzyılı yapacağız."

Koltuğu devralan Gizem Ünal ise, sözlerine bayramı çocuklara armağan eden ve tüm dünya çocukları ile paylaşmalarını sağlayarak kendilerine büyük mutluluk yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, aziz şehitlere rahmet dileyerek başladı. Atatürk’ün "Bugünün küçükleri yarının büyükleri" diyerek çocuklara verdiği önemi gösterdiğini dile getiren Ünal, "Bizler de burada sevincimizi ve coşkumuzu yerine getirirken sorumluluklarını yerine getiren, araştıran, üreten, düşünen, ahlaki ve insani değerlere sahip bireyler olarak bize verilen önemin farkındayız. Büyüklerimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacağımızı bilmenizi isteriz" şeklinde konuştu.

Ünal’ın okullara çeşitli mesleklerden temsilcilerin gelip tanıtım yapmasını istemesi üzerine Bakan Yılmaz, okullarda düzenledikleri ’Kariyer Günleri’nin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Öğrenciyi konuşması dolayısıyla tebrik eden Yılmaz, "Hiç kimse bundan daha güzel bir konuşma yapamazdı" dedi. Yılmaz’ın bu sırada duygulandığı görüldü.