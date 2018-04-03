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Bakan Yılmaz: En çok öğretmen ihtiyacımız İstanbul'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, en çok öğretmen ihtiyacının İstanbul'da olduğunu belirterek, "En çok öğretmen ihtiyacımız eskiden doğuda olurdu, şimdi doğuda değil, İstanbul'da" dedi.

Bakan Yılmaz: En çok öğretmen ihtiyacımız İstanbul'da

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, en çok öğretmen ihtiyacının İstanbul'da olduğunu belirterek, "En çok öğretmen ihtiyacımız eskiden doğuda olurdu, şimdi doğuda değil, İstanbul'da" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karabük'e gelerek Aydınlıkevler Ortaokulu bahçesinde düzenlenen Toplu Eğitim Kurumları Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin en önemli önceliğinin eğitim olduğunu bildiklerini belirterek, "Bugün Türkiye, milli gelirinden eğitime yüzde 6,2 pay ayırıyor. Çok net olarak söylüyoruz, eğitime öncelik verdik, göstergesi de milli gelirden ayırdığımız paydır. Dün Avrupa'nın gerisinde 4'te 1'i kadar eğitime kaynak ayırırken bugün Avrupa'da milli gelirinden eğitime en fazla pay ayıran ülkelerden birisiyiz" dedi.
'KIZLARIMIZIN OKULLAŞMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'
Kaliteli eğitim için birçok proje yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, "Kızlarımızın okullaşmasına büyük bir önem veriyoruz. Liselerdeki kızlarımızın okullaşmasıyla erkeklerimizin okullaşması aynı, net yüzde 82. Yükseköğretimde ise kızlarımızın okullaşma oranı erkeklerden daha fazla. Biz geldiğimizde üniversitelerde kızlarımızın okullaşma oranı her 100 kızımızdan 12'si üniversiteye giderken şimdi her 100 kızımızdan 44'ü gidiyor, her 100 erkekten 40'ı gidiyor. Allah'a hamdolsun. Eğer hanımları eğitirseniz, nesli, geleceğinizi eğitirsiniz. Bir önceliğiniz varsa kızların eğitimine öncelik verin. Çünkü kız, annedir, eştir, toplumu değiştiren en önemli unsurdur" diye konuştu.
'EN ÇOK ÖĞRETMEN İHTİYACIMIZ İSTANBUL'DA'
Türkiye'nin dört bir tarafına yeni okullar açtıklarını belirten Yılmaz, "Eskiden doğuya daha az yatırım yapılırdı. Şimdi doğuya daha çok yatırım yaptık. En çok öğretmen ihtiyacımız eskiden doğuda olurdu, şimdi doğuda değil, İstanbul'da. Güneydoğu'da doluluk oranı yüzde 90. Doğu Anadolu'da yüzde 92. Marmara'da öğretmen doluluk oranı norm kadro yüzde 85. Önümüzdeki dönem öğretmen doluluğuna dikkat edeceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz, okul yaptıran hayırsever iş adamlarına plaket verdi.
ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Bakan Yılmaz, Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın Safranbolu'da oturan babası Sadık, annesi Zehra Yalçın ile dedesi Ömer Gümüşçü'yü evlerinde ziyaret etti. Yalçın ailesiyle bir süre görüşen Bakan Yılmaz, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim ile öğrenciler tarafından yapılan ve içine Bakara Suresi 154. ayetinin işlendiği tabloyu hediye etti. Bakan Yılmaz daha sonra ilçedeki Ali Baba Anaokulu ile Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret edip incelemelerde bulunduktan sonra Karabük'ten ayrıldı.

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