Bakan Yılmaz: En çok öğretmen ihtiyacımız İstanbul'da

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, en çok öğretmen ihtiyacının İstanbul'da olduğunu belirterek, "En çok öğretmen ihtiyacımız eskiden doğuda olurdu, şimdi doğuda değil, İstanbul'da" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karabük'e gelerek Aydınlıkevler Ortaokulu bahçesinde düzenlenen Toplu Eğitim Kurumları Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin en önemli önceliğinin eğitim olduğunu bildiklerini belirterek, "Bugün Türkiye, milli gelirinden eğitime yüzde 6,2 pay ayırıyor. Çok net olarak söylüyoruz, eğitime öncelik verdik, göstergesi de milli gelirden ayırdığımız paydır. Dün Avrupa'nın gerisinde 4'te 1'i kadar eğitime kaynak ayırırken bugün Avrupa'da milli gelirinden eğitime en fazla pay ayıran ülkelerden birisiyiz" dedi.

'KIZLARIMIZIN OKULLAŞMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Kaliteli eğitim için birçok proje yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, "Kızlarımızın okullaşmasına büyük bir önem veriyoruz. Liselerdeki kızlarımızın okullaşmasıyla erkeklerimizin okullaşması aynı, net yüzde 82. Yükseköğretimde ise kızlarımızın okullaşma oranı erkeklerden daha fazla. Biz geldiğimizde üniversitelerde kızlarımızın okullaşma oranı her 100 kızımızdan 12'si üniversiteye giderken şimdi her 100 kızımızdan 44'ü gidiyor, her 100 erkekten 40'ı gidiyor. Allah'a hamdolsun. Eğer hanımları eğitirseniz, nesli, geleceğinizi eğitirsiniz. Bir önceliğiniz varsa kızların eğitimine öncelik verin. Çünkü kız, annedir, eştir, toplumu değiştiren en önemli unsurdur" diye konuştu.