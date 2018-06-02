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Bakan Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

'EĞİTİMDE KOYDUĞUMUZ HEDEFİN ÖNÜNE GEÇTİK' Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep’te öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi.

'EĞİTİMDE KOYDUĞUMUZ HEDEFİN ÖNÜNE GEÇTİK'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep’te öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Milli gelirden eğitime ayırdıkları payı arttırarak hedefin önüne geçtiklerini belirten Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eğitim ihtisas raporunda 10’nuncu kalkınma programı 2014 ve 2018’i kapsıyor. Şimdi 11’inci kalkınma planı hazırlanıyor. Orada eğitimle ilgili hedefler konuldu. Onlardan birisi Türkiye’nin milli gelirinden ayırdığı payı OECD ülkelerinin ayırdığı paya yaklaşması lazımdı. OECD ülkelerinin eğitime ayırdığı pay 5.2. Türkiye 1980’lerde 1.2, şimdi ise 6.2 ayırıyor. Yani önümüze bir hedef konulmuş 5.2’ye yaklaş denilmiş, biz o hedefin önüne geçerek 6.2’ye geldik. Şu anda merkez hükümet bütçesinden en fazla payı eğitime ayırıyoruz. Daha önce bu böyle değildi. Eğitime önem veriyoruz dediğimizde bunun gerekçesini delillerle sunuyoruz. Ayırdığımız bütçe kaynak eğitime ne kadar değer verildiğini gösterir.”

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