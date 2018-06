Bakan Yılmaz: Hasta ve engelliler evde oy kullanabilecek

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yarınki seçimlerde, hasta ve engelli seçmenler için ilk kez hayata geçirilecek uygulama hakkında bilgi vererek, "Bu seçimde diğer seçimlerden farklı bir uygulama başlattık. Seçim kurullarına müracaat etmeleri kaydıyla, eğer hastaları varsa, oy kullanmaya gelemeyecek kadar da hastaysa, evde de oylarını kullanabilecekler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Lütfi Abay Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu ve sınıfları gezdi. Yılmaz, incelemenin sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın yapılacak seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinden bu yana demokrasiye geçişten sonraki en önemli dönem noktası olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, "Çünkü Türkiye'deki istikrar ve demokrasinin müesseseleşmesi için gereken bir seçim yapılacak. Hükümet sistemini değiştik, parlamenter hükümet sisteminden millet hükümet sistemine geçtik. Vatandaşlarımıza çağrımız şudur; mutlaka ama mutlaka katılın, oy verin. Verdiğiniz her oy demokrasimizi güçlendirecektir. Verdiğiniz her oy Türkiye'yi güçlendirecektir. Katılım ne kadar fazla olursa o kadar Türkiye güçlenir. Dışarıdaki insanların Türk demokrasisine ve Türkiye'deki yöneticilere olan güveni de artar. İlla 'evet' vermesi gerekmez. Önemli olan o iradenin milli irade olarak yansıması. İnanıyorum ki bu aziz millet, herkes sandığa katılacak ve demokratik iradesini kullanacaktır. Kimin tarafına kullanırsa kullansın hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'TÜRKİYE TARİHİNDE İLK'

Yarın yapılacak seçimlerde Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek uygulama hakkında da bilgi veren Yılmaz şöyle dedi:

"Bu seçimde diğer seçimlerden farklı bir uygulama başlattık. Seçim kurullarına müracaat etmeleri kaydıyla, eğer hastaları varsa, oy kullanmaya gelemeyecek kadar da hastaysa evde de oylarını kullanabilecekler. Sivas'ta bu kapsamda 98 vatandaşımız müracaat etmiş ve oylarını buraya gelmeden, okullara, sandık kurulan mahallelere gelmeden kullanabilecekler. Bu da hem demokrasimizin gelişimi açısından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir ve önemlidir. Birçok engelli vatandaşımız da 'Bundan haberimiz yoktu ama keşke bilseydik biz de bundan faydalanırdık' diyorlar. İnanıyoruz ki bir sonraki yapılacak seçimde, en yakını belediye başkanlığı seçimi, dolayısıyla yerel yönetimler seçimlerinde bu vatandaşlarımız, evlerinde engelli olan, taşınmakta, gelmekte güçlük çeken kimselerin Yüksek Seçim Kurulu'na haber verilerek evinde kullanması sağlanabilir. Evinde kullanmayacak da sandıkta kullanmak için gelen engelli vatandaşlarımızın gerçekten de çok yoğun şekilde bu ulaşımını ve sandığa erişimini sağlanması lazım. Okullarımızın yarısından fazlası engelli erişimine açıktır, bütün il müdürlerimize ve sandık kurulan okul müdürlerimize talimatımızdır; ister geçici, ister kalıcı, yapabilirlerse kalıcı ama geçici olarak da mutlaka her vatandaşımızın hiçbir engel görmeden veya en az sıkıntıyla, mümkünse hiç sıkıntı görmeden sandıklara ulaşabilmesinin temini için gereken işlemleri yapmaları gerekir. Çünkü kendileri o demokrasinin gereği, nimeti, neticesi olarak o görevlerde bulunmaktadırlar. Şimdiden 24 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki en yüksek katılımla ülkemizin milletimizin menfaatine olan sonuç ortaya çıkacaktır."

