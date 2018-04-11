Bakan Yılmaz Hatay'da partililere seslendi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğitimi öyle veya böyle bir şekilde eleştirenler oluyor. Bunun tek istisnası Cumhurbaşkanımız olabilir. Çünkü eğitimde başarılıyız diyorum. Bu başarının mimari odur. Yine eleştiriliyorsa daha iyi olması yolundadır ama onun dışındaki kimseler, kesinlikle iyi niyetli, yapıcı bir eleştiri değildir." dedi.

Yılmaz, partisinin Hatay il başkanlığında partililere yaptığı konuşmada, AK Parti'nin girdiği her seçimde büyük destek aldığını belirterek bu destek için herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Yeni bir döneme girildiğini ifade eden Yılmaz, "2019'da hükümeti kim kuracak? Millet kuracak, millet. Sabah oy vereceksiniz, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Kim karar vermiş oluyor? Millet. O halde yeni dönemdeki hükümetin adı nedir? Millet hükümeti." diye konuştu.

Yılmaz, "millet hükümeti sisteminin" daha demokratik olduğunu ve ülkenin önünü açacağını vurguladı.

Türkiye'nin en büyük kazancının, herkesi kucaklaması olduğunu belirten Yılmaz, ötekileştirerek mesafe alınamayacağını kaydetti.