Bakan Yılmaz: Hem güçlü yasamayı hem güçlü hükümeti seçeceğiz (2)

'TÜRKİYE 16 YILDA BÖLGESİNDE SÜPER GÜÇ OLDU' Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, aday tanıtım toplantısının ardından Gürün ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yılmaz Türkiye'nin 16 yılda bölgesinde süper güç haline geldiğini söyledi. İlçede bir dinlenme tesisinde düzenlenen programa Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, il protokolü ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, hemşerilerinden 24 Haziran'da yapılacak seçim için destek istedi Egemenliğin sahibinin millet olduğunu ve egemenliğin yasama, yürütme ve yargı ayaklarının olduğunu belirten Yılmaz, "Yasamanın da sahibi milletdir. İkinci ayağı yürütmedir yani hükümettir. Üçüncü ayağı da mahkemelerdir. Dolayısıyla da bu aziz millet dedi ki şimdiye kadar bendeki hak parlemontoyu seçmekti, onun dışında hükümeti ben seçmiyordum. Yasamayı da yargıyı da ben seçmiyordum. Yeni sistemde yürütmeyi halk seçecek." dedi. 'BU HÜKÜMET MİLLET HÜKÜMETİ' Yeni sistemle ilgili bilgiler aktaran Bakan Yılmaz şöyle konuştu: "Hükümeti millet kuracak, sabah sandıkta oy vereceksiniz, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Bu bakımdan diyoruz ki bu hükümete millet hükümeti diyoruz. Eğer bu hükümeti parlementerler kursaydı ismi parlementer hükümeti olurdu. Yani millet kendi hakkına sahip çıktı. Parlementoyu ben belirleyeceğim, hükümeti ben belirleyeceğim. Peki yargıyı da belirlemesi lazım onu nasıl belirliyor. Doğrudan seçebilir mi olabilir. Fakat şu anda seçtikleri vasıtasıyla bir şekilde milli iradeye uygun hale getiriyorlar. Nasıl oluyor cumhurbaşkanını seçti, cumhurbaşkanı sayesinde Anayasa Mahkemesi'ne, Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu'na, Danıştay üyeliğine ve Yargıtay başsavcılığına seçim yapılıyor. Milli iradeyle bağını kurmak için 24 Haziran’da iki seçimi bir arada yapıyoruz. Bir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde, hükümeti kimin kuracağına millet karar verecek, yürütmeyi belirleyeceksiniz. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini belirleyerek yasamayı oluşturacaksınız. Biz diyoruz ki bu millet ne yaparsa doğru yapar. Bu aziz millete güveniyoruz." 'TÜRKİYE 16 YILDA BÖLGESİNDE SÜPER GÜÇ OLDU' Türkiye'nin 16 yılda bölgesinde süper güç haline geldiğini ifade eden Bakan Yılmaz, "16 yıllık tecrübeler göstermiştir ki, Türkiye gerçekten çevresindeki birçok ülkeye kıyasla çok büyük başarılara imza atmış bir ülke. Türkiye’yi 16 yılda bölgesinde süper güç haline getiren iktidar AK Parti iktidarıdır. Onun da reisine, rehberine, cumhurbaşkanına bu aziz millet her zaman güvendi. Millet kahraman ama bilin ki lideri de kahraman. Çünkü süt nasılsa kaymağı da öyle olur. Bu millet nasılsa onun içinden reisi de, cumhurbaşkanı da öyle olur. Gerçekten çok büyük engelleri aştık." dedi.

