Bakan Yılmaz: Hem güçlü yasamayı hem güçlü hükümeti seçeceğiz

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran seçimleri sonrası ülkedeki güven ve istikrarın kurumsal hale geleceğini belirterek, ''Bu seçimle hem güçlü yasamayı hem güçlü hükümeti seçeceğiz'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirilen 'İlçe Teşkilatlarıyla Buluşma Toplantısı'na katıldı. Daha sonra Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 27'nci Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na geçen Yılmaz, buradaki konuşmasında, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, bu tarihten sonra millet iradesinin uygulamaya geçeceğini söyledi.

Seçimlerin, ülkedeki güven ve istikrarın kurumsal hale gelmesini sağlayacağını dile getiren Yılmaz, "Lider ülke Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü, etkin ve demokratik yönetime kavuşacaktır. Bugün Anadolu insanının hakkını, hukukunu ve demokratik kazanımlarını savunan parti, AK Parti'dir. İnsanımızın dişiyle tırnağıyla canı pahasına bedel ödeyerek, elde ettiği hak ve özgülükleri bugüne kadar savunduk; bugünden sonra da hep birlikte savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ'

Yeni sistemin, hükümeti kurma yetkisini millete verdiğini belirten Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Biz hükümeti kurma yetkisini millete verdik; ama bugün cumhurbaşkanı adayı olanlar, 'Bu hakkı milletten geri alacağız' diyor. Niçin geri alıyorsun? Bu millet seni seçerken, iyi de kendi hükümetini kurarken, kendi cumhurbaşkanını seçerken, yanlış mı yapar? Bunlar niçin böyle yapıyorlar? Çünkü bunlar, kendilerini bu ülkenin sahibi görüyorlar; halkın bir hakkının olmadığını düşünüyorlar. Eğer kullanması gereken bir hak varsa o hakkı da ancak kendileriyse kullanabileceklerini düşünüyorlar. Oysa siz geçen yıl referandumda 'Hükümeti ben kuracağım' dediniz, hakkınızdı, egemenliğin sahibi millettir. Bu millet, kendi hakkına sahip çıktı. Şimdi 'Bu hakkı milletten alacağım' diyor. Sana bu hakkı kim verdi? Millete sormadan bu hakkı alamazlar. Biz milletimize güveniyoruz. Bu partilerin DNA'sında, genetik kodlarında vardır. Hiçbir zaman millete güvenmediler, her zaman millete yukarıdan baktılar, fırsat verildiğinde hep milletin haklarını geri aldılar. Ama millete hakkını veren tek parti, Adalet ve Kalkınma Partisi oldu."

'HEM GÜÇLÜ YASAMAYI HEM GÜÇLÜ HÜKÜMETİ SEÇECEĞİZ'

24 Haziran seçimlerinin, istikrar sağlayacağını vurgulayan Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"24 Haziran seçimlerini tüm dünya yakından izliyor. 7 düvelin çağdaş versiyonları istiyorlar ki Türkiye tökezlesin ve tam bağımsızlık iddiasından vazgeçsin. Eskiden olduğu gibi bazı merkezlerden gelen politikaları uygulasın. 24 Haziran'da AK Parti'yi yeniden ve güçlü bir şekilde iktidara getirin ki Türkiye tam bağımsız politikaları uygulamaya devam etsin; Kudüs, Filistin, Saraybosna sevinsin. Kudüs'ün, Saraybosna'nın sevincine ortak olmak için Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte büyük ve kutlu yürüyüşe davet ediyoruz. Bu seçimle hem güçlü yasamayı hem güçlü hükümeti seçeceğiz. Güçlü yasama, güçlü hükümet; güçlü Türkiye demektir. 24 Haziran seçimlerine müteakip kurulacak millet hükümeti zamanında Türkiye zamanda, kaynakta israf etmeyecektir. Daha büyük, daha güçlü, daha refah içinde bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. 2023 hedeflerini yakalayacağız. Herkesin işi, aşı, evi, barkı olsun. Huzur, kardeşlik, birlik, bereket, bolluk olsun. Bunu 16 yıllık tecrübe ve birikimiyle yaparsa AK Parti yapar."

Bakan Yılmaz, güçlü ve büyük Türkiye'yi milletle birlikte kuracaklarını dile getirerek, 24 Haziran'dan sonra millet hükümetiyle herkesin inandığı gibi yaşadığı, fikirlerini özgürce ifade ettiği, refaha katkıda bulunduğu ve refahtan da hak ettiği payı aldığı, emniyet ve huzur içinde yaşanılan bir Türkiye'nin olacağını söyledi. Sivas'ın ve Türkiye'nin geleceğe ilişkin umutlarını artıracaklarını belirten Yılmaz, "Rehberimizle liderimizle hayalimiz olan yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" dedi.

Konuşmanın ardından 27'nci dönem AK Parti Sivas milletvekili adayları Habip Soluk, Semiha Ekinci, Rüstem Yüce ve Yaşar Sayan partililere tanıtıldı.