Bakan Yılmaz ile Kaya’dan Afrin şehidinin ailesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Akdoğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa’nın Soma ilçesindeki ziyaretlerinin ardından İzmir’e geçti. İki bakan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü ’Zeytin Dalı Harekatı’ sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından bakanlar başsağlığı dileyerek evden ayrıldı.
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