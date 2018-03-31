Bakan Yılmaz: Kamu arazilerini Milli Eğitim'e alacağız (5)

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POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 22:00 | Son Güncelleme

'HİÇ KİMSE SUÇLU SEBZE HALİNDEDİR' DEMİYOR Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kentteki Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'ni ziyaret etti.

'HİÇ KİMSE SUÇLU SEBZE HALİNDEDİR' DEMİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kentteki Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Münir Şen, üyeler ve komisyoncular tarafından karşılanan Fakıbaba, sebze meyve fiyatlarındaki farklılığa değinerek, "Hiç kimse suçlu sebze halindedir' demiyor ama takdir edersiniz ki bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı bulmak da hepimizin görevi ama hiçbir zaman, 'sebze pazarında bu yükseliyor, esnaf arkadaşlarımız şöyle, böyle kazanıyor' diye kimse söylemiyor. Bu konuda mutlaka bir araştırma yapmamız lazım" dedi.

Tarımın Türkiye’de olduğu gibi dünyada önünün çok açık olduğunu, yarının daha iyi olacağını belirten Fakıbaba, "Bakan olmadan önce hava durumuna hiç bakmazdım. Ancak bu göreve geldikten sonra hava bana çok güzel gelmedi. Keşke yağışlı bir hava olsaydı ne kadar güzel olurdu. Benim için güzel olan şey yağışlı hava olması. Bir yıl insanlar çok iyi kazanıyor, öbür yıl kazanamıyor. Bu bir yerde de çiftçiyi heyecanlandıran şey, istemediği bir şey de olsa bu heyecanla yıllardır devam edip gidiyor" diye konuştu.

TARIMDA SÖZLEŞMELİ AİLE DÖNEMİ

Fakıbaba, göreve geldiğinden bu yana Türk tarımını kalkındırma ve önünü açmak için çeşitli projeler hayata geçirmeye çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Bakanlığa geldiğimden beri bunun üzerinde duruyorum. Bundan sonra eğer biz arzı talebe göre yaparsak ve sözleşmeli aile işletmeciliğini ortaya koyarsak, yani biz ne satın alacağız ve çiftçi kardeşimiz ürünü ortaya koyduğu zaman kim satın alacak, hepsini alacak mı, bunları ortaya koyduğumuzda emin olun Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu görüyorum. Çünkü sizler çalışkan ve üretken insanlarsınız. Bir başkası bir dönümde bir ton üretiyorsa bunu siz alıyorsunuz. Bu anlamda ben sizlere yürekten teşekkür ediyorum."

Bakan Fakıbaba, daha sonra hal komisyoncularının sorunlarını dinledi.

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