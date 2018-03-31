Bakan Yılmaz: Kamu arazilerini Milli Eğitim'e alacağız (5)

'HİÇ KİMSE SUÇLU SEBZE HALİNDEDİR' DEMİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kentteki Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Münir Şen, üyeler ve komisyoncular tarafından karşılanan Fakıbaba, sebze meyve fiyatlarındaki farklılığa değinerek, "Hiç kimse suçlu sebze halindedir' demiyor ama takdir edersiniz ki bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı bulmak da hepimizin görevi ama hiçbir zaman, 'sebze pazarında bu yükseliyor, esnaf arkadaşlarımız şöyle, böyle kazanıyor' diye kimse söylemiyor. Bu konuda mutlaka bir araştırma yapmamız lazım" dedi.

Tarımın Türkiye’de olduğu gibi dünyada önünün çok açık olduğunu, yarının daha iyi olacağını belirten Fakıbaba, "Bakan olmadan önce hava durumuna hiç bakmazdım. Ancak bu göreve geldikten sonra hava bana çok güzel gelmedi. Keşke yağışlı bir hava olsaydı ne kadar güzel olurdu. Benim için güzel olan şey yağışlı hava olması. Bir yıl insanlar çok iyi kazanıyor, öbür yıl kazanamıyor. Bu bir yerde de çiftçiyi heyecanlandıran şey, istemediği bir şey de olsa bu heyecanla yıllardır devam edip gidiyor" diye konuştu.