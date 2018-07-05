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Bakan Yılmaz: Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

NASREDDİN HOCA HALKIN KENDİSİDİR Konya'nın Akşehir ilçesinde 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği'nde temsili Nasrettin Hoca olan Metin Şentürk ile birlikte Akşehir Gölü'ne maya çalan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra Nasrettin Hoca Meydanı'ndaki şenliğin açılış törenine katıldı.

Bakan Yılmaz: Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz (2)

NASREDDİN HOCA HALKIN KENDİSİDİR
Konya'nın Akşehir ilçesinde 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği'nde temsili Nasrettin Hoca olan Metin Şentürk ile birlikte Akşehir Gölü'ne maya çalan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra Nasrettin Hoca Meydanı'ndaki şenliğin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, “Nasreddin Hoca milletinin sesi, neşesi, zekasıdır. Nasreddin Hoca halkın kendisidir. Halkımız var olduğu sürece Nasreddin Hoca da var olmaya devam edecektir. Bizi biz yapan, değerlerimiz, kültürümüzdür. Farklı değerlerimiz, bizim en büyük zenginliğimizdir. Dünyayı da güzelleştiren bu farklılıklardır. Bu farklılıklarımızı da yaşatacağız. Çünkü bu farklılıklar bizi güçlü kılar. Kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için böylesine güzel şenliklere, etkinliklere her zaman ihtiyacımız var. Kültürümüze sahip çıktığımız oranda biz var olmaya devam ederiz" dedi.
NASREDDİN HOCA SİHİRLİ BİR HAZİNE
İsmi anıldığında her insanın yüzünde tebessüm oluşturan Nasreddin Hoca'nın sihirli bir hazine olduğunu ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Adının anılmasıyla birlikte yüzümüzde tebessüm meydana getiren Nasreddin Hocamız gerek fıkralarıyla gerekse kişiliğiyle çok derin anlamların gizlendiği sihirli bir hazine gibidir. Nasreddin Hoca fıkralarında insanoğluna sevgi ve hoşgörü sığınağında sıcacık bir yuva kurar. Hatalarımızla dalga geçip olgunlaşmamızı iyiliklerimizle erdem kazanmamızı ve yücelmemizi sağlar. Türk İslam dünyasının gülen yüzü olan Nasreddin Hoca gelenek ve göreneklerimize tarihimize bağlılığımızı gerektiğini bizlere her fırsatta hatırlatırken geleceğe doğru atacağımız sağlam adımların da garantisini vermiş olur. Nasreddin Hoca'yı evrenselleştiren fıkralarında her türlü insan tipine yer vererek ortak sorunları dile getirip çözümler üretmesidir" diye konuştu
TEMSİLİ NASREDDİN HOCA METİN ŞENTÜRK'TEN ÇOCUKLARI KORUYALIM MESAJI
Bu yılki şenliklerde Nasreddin Hocayı temsil eden sanatçı Metin Şentürk, “Daha güzel, daha huzurlu bir dünyayı uyandığımızda güne daha güzel başlayabileceğimiz bir ülkeyi yaratabilmek önce çocuklarımızı çalanlardan, istismar edenlerden korumaktan geçecektir. Unutmayınız ki çocuklar bizim dağımız, canımız ve geleceğimizdir. Bu yüzden Hocamızın lafından çıkmayın, çocukları daha çok koruyun ki özür dilemek zorunda kalmayalım. Hocanızın lafından çıkarsanız, yoldan da çıkarsınız bunu unutmayın" dedi.
Şenliğin açılışının ardından Bakan Yılmaz, “Altın Eşek Nasreddin Hoca Onur Ödülü"nü Metin Şentürk’e takdim etti.

Bakan Yılmaz: Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz (2)Bakan Yılmaz: Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz (2)Bakan Yılmaz: Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz (2)Bakan Yılmaz: Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz (2)

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