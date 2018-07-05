Bakan Yılmaz: Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz

Hasan DÖNMEZ- Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR(Konya), (DHA) - KONYA'nın Çeltik ilçesinde ziyaretlerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a bir vatandaşın "Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz" demesi üzerine "Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin" dedi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek olan 59'uncu Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği için kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz', ilk olarak Çeltik ilçesinde partililerle bir araya geldi. 24 Haziran seçimini değerlendiren Bakan Yılmaz, Avrupa'da hiçbir ülke de görülemeyecek bir katılımla seçim yapıldığını belirterek, "Bu aziz millet, yüzde 86 gibi bir katılımla Avrupa ülkelerinin hiçbirinde görülmeyecek bir katılım gösterdi. Bu da milletin demokrasiye olan tutkusunu, sevdasını, problemlerde çözümün demokraside olduğunu gösteriyor" dedi.

MİLLET HÜKÜMETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir oy oranıyla desteklendiğini ifade eden Yılmaz, "Ben buna ‘millet hükümeti’ diyorum. Hükümeti kim kurarsa hükümetin adı odur. Eğer parlamento kurarsa parlamenter hükümet olur. İngiltere’de olduğu gibi kral veya kraliçe kurarsa majestelerinin hükümeti olur. Buradaki hükümet de millet hükümetidir. Hükümeti millet kurdu. Sabah oy kullandık, akşam sandığı açtık, hükümeti kimin kuracağını bildik" diye konuştu.