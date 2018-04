Bakan Yılmaz: “Okuma yazma bilmeme oranını sıfıra yaklaştıracağız”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Türkiye’de 2 milyon 400 bin gibi bir okuma yazma bilmeyen kardeşimiz olduğu kayıtlara göre ifade ediliyordu. Kısa süre içerisinde inşallah okuma yazma bilmeme oranını sıfıra yaklaştıracağız” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sinop’ta valiliği ziyaret eden Bakan Yılmaz, Sinop’un ikili eğitime son verilen ilk 14 il arasında olduğunu belirterek, “Geçen yıl Mart ayından bu yana Sinop’ta ikili eğitim yapan hiçbir eğitim kurumumuz yok. Bu Sinop için artı bir başarıdır. İkili eğitimi kaldıracağız. Başbakanımızın talimatı. Sinop buna uygun. Ne için kaldırıyoruz? Kaliteli bir eğitim için olmazsa olmaz unsurlarından birisi budur. Öğrencileri arka arkaya teneffüssüz birleştirilmiş derslerde sabahın kör karanlığında okula gitmekten kurtardık ve öğleden sonra gelenler için de akşamın, kış dönemlerinde biraz da gece karanlığında eve gelmekten de kurtardık. Bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sinop’un öğrenci devamsızlığının en az olduğu ilk 5 il arasında olduğunu da ifade eden Bakan Yılmaz, “Bu da yine Sinop’taki eğitimin iyi bir noktada olduğunu gösteriyor. 32 binin üzerinde öğrencimiz var, 3 bine yakın öğretmenimiz var. Ve bizim dönemimizde 460 dersliği Sinopluların hizmetine sunduk. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 19’du, 16’ya düştü. Sadece bir rakamı vermek isterim. Bugün Kore’de, bugün Japonya’da, bugün İngiltere’de derslik başına düşen öğrenci sayısının 17 olduğunu belirteyim. Sinop’ta şuan 16. Türkiye ortalamasında da, söylediğim bu ülkelere göre çok çok iyi bir noktada. Biliyorsunuz dershaneler kapatıldı. Eskiden Sinop’ta da herkes bilir, birçok dershane vardı. Şimdi Sinop’ta da yok, Türkiye’nin birçok tarafında da yok. Eskiden tüm Türkiye’de dershaneye giden öğrenci sayısı 4 milyonken, şimdi 200 bin civarına düştü. Ama istiyoruz ki bu dershane ihtiyacı da olmasın, ortadan kalksın. Ne yapalım ihtiyaç yoksa? Bunun için de yetiştirme ve destekleme kursları açıyoruz Bakanlığımız tarafından. Sinop’ta da 70 okulda destekleme ve yetiştirme kursu açtık. Sinop’taki 11 bin 600’ün üzerindeki evladımız bu yetiştirme ve destekleme kurslarına giderek kendilerinin eksik olduklarını düşündükleri alanlarda yine eğitim aldılar” diye konuştu.

Öğrencilerin sağlık beslenmesi için okullarda ücretsiz süt ve kuru üzüm dağıtımı yaptıklarını hatırlatan Yılmaz, “Bu program başladığı andan bugüne kadar 71 binin üzerinde öğrencimize 2 milyon 850 bin paket süt dağıttık. Yine bir başka biliyorsunuz kuru üzüm dağıtıyoruz. O da işte sağlıklı beslenmelerine katkı olsun diye. Bu programda başladığı andan bugüne kadar Sinop’ta 22 bin öğrencimize 468 binin üzerindeki paketi dağıtmış olduk. Okul öncesi eğitime çok büyük önem veriyoruz. Bunu hep iddia ile inanarak söylüyorum. Eğitimde Avrupa’da çok çok iyiyiz. Tek bir alanda eksik olduğumuz yer var, bölüm var. O da okul öncesi eğitimdir” dedi.

Bakan Yılmaz, “Biz geldiğimizde okul öncesi eğitim 110 civarındaydı. Geçen yıl 5 yaş için okul öncesi eğitimdeki oranı yüzde 74’e çıkarttık. Şimdi Sinop’ta da yine bu oran civarında ancak İl Müdürümüz de, Sayın Valimizde dedi ki ’Normalde bizde olan bütün öğrencilerin hepsi okul öncesi eğitimde ancak kayıtları burada olmasına rağmen öğrencileri Sinop’ta bulamadıklarımız var.’ Yani yaşlı babaanneleri ile, anneleri babalarıyla İstanbul’a veya ülkemizin bir başka yerine gidenler var. Yoksa Sinop’taki mevcut olanlar hemen hemen hepsi okul öncesi eğitime kavuşturuldu diye de bir bilgisi var. Onu da sizlere bildirmek isterim. Yine bir başka gerçekten bu aziz Türk milletinin her bir bireyi, kendi evinde, bahçesinde yangın olduğu için ülkeye sığınmak zorunda kalanlara büyük bir alicenablık gösterdi, yardım, destekte bulundu. Bu kapsamda Sinop’ta da 281 bin yabancı uyruklu öğrenci bizim okullarımızda eğitim görüyor. Onlardan olup ta Sinop’ta şu anda eğitimimizin dışında kalan kimse de yoktur” diye konuştu.

Sinop’ta ilköğretimde okullaşma oranının yüzde 97, ortaöğretimde yüzde 90 olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, “Türkiye ortalamasının üzerinde ancak yine söylenildiği gibi kayıtlara bakarak bu istatistik yapılıyor. Yine biliyorsunuz fırsat eşitliğini sağlamak için, okula teşvik etmek için annelere şöyle bir çağrıda bulunmuştuk, ihtiyacı olan annelere; lütfen evlatlarınızı düzenli olarak okula gönderin. Okul öncesi eğitim, ilkokulda ve ortaokulda gönderdiğiniz her erkek evladınız için size 35 lira, kız evladınız için 40 lira, liseye gönderdiğiniz her erkek evladınız için 50 lira, kız evladınız için 60 lira size para yatırılıyor. Türkiye’de bu miktar yaklaşık 6 milyar TL’ye yaklaştı. Sinop’ta da 21 milyon 500 bin TL’nin üzerindeki bir miktarı annelerimizin hesabına yatırdık. 7 milyonun üzerinde ücretsiz kitap dağıttık. Bütün okullarımızda yani ortaokullarda, liselerde ve meslek liselerinin hepsinde akıllı tahtalarımız var. Önümüzdeki dönemlerde inşallah ilkokullarımız da dahil bu sistemi de yaygınlaştıracağız. Ne için? Eğitimin kalitesini arttırmak için. Zaten bugün eğitimde Türkiye’de kalite konuşuluyorsa alt yapının büyük ölçüde çözümlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Eskiden okul istenirdi, şimdi okul değil daha kaliteli bir eğitim isteniyor. Bu da Türkiye’nin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir” dedi.

Türkiye’de 2 milyon 400 bin kişinin okuma yazma bilmediğini söyleyen Yılmaz, okuma yazma seferberliği ile okuma yazma bilmeme oranını sıfıra yaklaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Yılmaz, Sinop’ta Turizm Otelcilik Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulunun açılışını yapacaklarını ifade ederek, “Okul öncesi eğitim için 6 derslikli okulunu ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapılıyor inşallah. Rehberlik araştırma merkezi inşaatı bitmek üzere. Yine Sağlık Meslek Lisesi yapıyoruz. 24 derslikli ve 200 kişilik pansiyon ve kapalı spor salonu olacak, inşaatı başladı. İnşallah 2019-2020 eğitim öğretim yılına devam edecek. 17 projemiz devam ediyor. Yine Ayancık’a Halk Eğitim Merkezi ve Meslek Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu yapıyoruz. Belediye başkanımıza da bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü bu okulların arazilerinin yerlerini Belediye Başkanımız daha geniş bir şekilde veriyor. Biz de olanları da biz Belediye Başkanımıza devredeceğiz” şeklinde konuştu.