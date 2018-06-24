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Bakan Yılmaz oyunu Sivas'ta kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Bir bayram şenliği içerisinde seçim devam ediyor. İnşallah huzur içerisinde tamamlanır" - "Bundan sonra da sonuç ne çıkarsa çıksın bu vatanda birlikte yaşayacağız, birlikte çalışacağız ve bu vatanda birlikte başaracağız. Bundan başka çare ve alternatif yok. İnşallah birlik, beraberlik içerisinde 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için memleketi Sivas'ta Ahmet Türkseven Ortaokulunda oy kullandı.

Kayıtlı olduğu 2116 numaralı sandığın bulunduğu sınıfta oyunu kullanan Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin Sivas'a ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, seçimlerin demokrasinin bayram günleri olduğuna işaret ederek, "Bir bayram şenliği içerisinde seçim devam ediyor. İnşallah huzur içerisinde tamamlanır. Demokrasi bayramının sağlıklı işlemesi, vatandaşlarımızın çok sağlıklı göz terazisinin tartması için gece yarılarına kadar bizim yapmış olduğumuz çalışmaları halkımıza ileten basın mensuplarına teşekkür ediyorum." dedi.

Huzurlu bir seçim süreci geçirilmesinde katkısı ve emeği bulunan Sivas Valisi Davut Gül başta olmak üzere il yöneticilerine ve güvenlik güçlerine de teşekkür eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir başka teşekkürüm aziz milletimizedir. Biraz önce Sayın Valimiz söyledi, 1 saat içerisinde yüzde 15'i kullanılmış bir seçim sürecinde bu aziz milletimiz egemenliğin ve ülkenin sahibinin kendisi olduğunu ve bu ülkeye de bu demokrasiye de kendisinin sahip çıkacağını oylarıyla gösterdi. Bundan dolayı da oy kullanan tüm vatandaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca seçim sürecinde başta ittifak ortağımız MHP'nin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten bu sürecin sağlıklı, huzurlu geçmesine büyük katkıda bulundular. Yine CHP'ye oy vermiş kardeşlerime ve yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Sivas'ta şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Bakan Yılmaz, demokratik olgunluğu gösteren herkese teşekkür etti.

Yılmaz, seçmenleri oy kullanmaya davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi partiye oy verirse versin hepsini oy kullanmaya davet ediyorum. O zaman biz neyi göstereceğiz, Sivaslı demokratik kültürü benimsedi, kendi iradesine sahip çıkıyor, kendi iradesini sandıkta gösteriyor. Dolayısıyla inanıyorum ki Sivas akşam sandıklar açıldığında Türkiye'de en fazla katılımın olduğu ilerden birisi olur. Bu bizim demokratik olgunluğumuzun en güzel göstergesidir. Bu seçimde aziz milletimiz millet hükümetini kuracak. Geçen yılki referandumda kabul etmiştik, millete 'Hükümeti sen kurar mısın?' demiştik. Millet 'Zaten egemenliğin sahibi bendim, bu yetkiyi bir sürelik size devretmiştim. Siz MHP ile anlaştınız bizim önümüze tekrar getirdiniz, yeniden alır mısınız?' denildiğinde 'Evet' dedi. Dolayısıyla da bu millet hükümetini inşallah birlikte kuracağız. Bundan sonra da sonuç ne çıkarsa çıksın bu vatanda birlikte yaşayacağız, birlikte çalışacağız ve bu vatanda birlikte başaracağız. Bundan başka çare ve alternatif yok. İnşallah birlik, beraberlik içerisinde 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız."

Bakan Yılmaz, hiçbir vatandaşın geride bırakılmasına, dışlanmasına, ötekileştirilmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Bu ana kadar vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Türkiye bugün bölgesinde süper güç durumunda, küresel güç olması gerekir. Bunun yolu birlik ve beraberlikten geçiyor, inanıyorum ki Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bu birlik, dirlik devam ettiği sürece ülke sathında inanıyoruz ki yarınlar bizimdir." dedi.

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