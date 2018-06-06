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Bakan Yılmaz: Sabah oy vereceksiniz, akşama hükümet kurulacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 21:34 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni sistem ile birlikte hükümet kurulamama riskinin ortadan kalkacağını belirterek, "Sabahleyin oy vereceksiniz, sandıklar açıldığında akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz" dedi.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni sistem ile birlikte hükümet kurulamama riskinin ortadan kalkacağını belirterek, "Sabahleyin oy vereceksiniz, sandıklar açıldığında akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında memleketi Sivas'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Başkanlar Meclisi Toplantısına katıldı. Ticaret Odası Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekili adayları ile kentteki başkanlar meclisi üyeleri katıldı.

Burada konuşan Bakan Yılmaz geçen sene yapılan referandumla birlikte milletin 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere karar verdiğini, milletin hükümeti bundan sonra kendisinin kuracağını ifade etti. Bakan Yılmaz, "Bu seçimi niye yapıyoruz? Geçen sene bir referandum yaptık, millete sorduk. 'Hükümeti sen kurmak ister misin?' dedik. Millet 'hükümeti ben kuracağım' dedi. Şimdi milletin önünde gidiyoruz. Sabahleyin oy vereceksiniz, sandıklar açıldığında akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Onun için de buna millet hükümeti diyoruz. Şimdiye kadar millet tek oy kullanırdı. Cumhurbaşkanını da seçemezdi eski Türkiye'de, hükmeti de kendisi kuramazdı. Hükümeti de kendisi kuramadığı içinde Ankara'da pek ala pazarlıklar yapılarak, Güneş Motelleri düşünerek, millet farklı şeyler beklerken, farklı hükümetlerin kurulduğu da ortaya çıkmıştır. Türkiye'de her ne kadar 1960 Anayasasıyla birlikte parlamenter sisteme geçtik diyorlarsa da bu da doğru bir parlamenter rejim değildir, vesayet altındaki bir rejimdir" dedi.

'MİLLETİ ALDATMA ORTADAN KALKTI'

Türkiye'nin geçmişte vesayet altında yönetildiğini belirten Bakan Yılmaz şöyle devam etti:

"Vesayet altındaki rejim, iradesini tam olarak kullanamayan demektir. Var mı böyle örneği, var. Çok net söyleyeyim. 411 milletvekili kahir ekseriyet. 367 ile siz anayasayı değiştiriyorsunuz. 411 milletvekili ile bir anayasayı değiştirdi meclis, ana muhalefet partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu, Anayasa Mahkemesi'nin anayasa değişikliklerini sadece şekilden inceleyebilir, esastan inceleyemez ama tuttu esasına da girdi yani kanunen böyle bir yetkisi olmamasına rağmen ve 411 milletvekilinin kabul etmiş olduğu anayasa değişikliğini iptal etti. Meclisin arkasında yazar 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' der. Bu milleti aldatmaydı aldatma. Birinci husus, bu aldatma ortadan kalktı. İki, 60 Anayasasında bu yapıldı ama bir de 82 Anayasasında. Çünkü Kenan Evren cumhurbaşkanı seçildi, yetkilerinin artırılması lazım. Yetkileri var ama sorumsuz. Dolayısıyla da bu parlamenter rejimde, parlamenter rejimdeki devlet başkanının yetkileri semboliktir. İyi ama biz de sembolik olmadı ki. 60'da olabilirdi ama 80'de cumhurbaşkanına verilen yetkilerle birlikte sembolik olmaktan çıktı, iki başlı yaptı devleti. Şimdi AK Parti'de Binali beyle Sayın Cumhurbaşkanımız arasında bir uyumdan dolayı gidiyor. Ama her zaman böyle gideceği söylenemez."

'MHP SAYESİNDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ'

Anayasa değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisi ile çözüme kavuşturduklarını kaydeden Yılmaz, "Eğer ülkeler problemlerini güçlü zamanlarında çözemezlerse, zayıf zamanlarında hiç çözemezler. Kaldı ki 317 milletvekili olmamıza rağmen biz anayasa değişikliğini gündeme getiremedik. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi bu 15 Temmuz'dan sonra baktı ki Türkiye'nin güçlü bir yönetime sahip olması lazım, güçlü bir hükümete sahip olması lazım. Yetkisini doğrudan parlamentodan değil de milletten alması lazım. O nedenle 'anayasa değişikliğine varsanız, biz varız' denildi. Birkaç oy farkla parlamentodan geçirebildik.Öyle açık ara önde değil. 3-4 tane milletvekilimiz daha vermese bizden veya MHP'den bu anayasa değişikliğini bile milletin önüne getiremeyecektik. Milletin önüne getirdik, millete sorduk. Millette 'evet ben kabul ediyorum' dedi." diye konuştu.

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