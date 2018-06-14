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Bakan Yılmaz: Saldırıyı şiddetle kınıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 23:50 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan olaylara ilişkin, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan olaylara ilişkin, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken bir saldırı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM'

İftar programı sonrası basın mensuplarının Şanlıurfa’daki olaylara ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, "Öncelikle saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken bir saldırı. Bu saldırının faillerinin en kısa zamanda adalete teslim edileceği ve hak ettikleri cezayı alacaklarına şüphemiz yoktur. Hukuk devletinde ne yapılması gerekiyorsa onları da en kısa sürede yapılacaktır. Bu olaydan dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Demokrasi sabretme ve başkalarının düşüncelerini dinleme rejimidir. Yoksa özgür alanlar oluşturup ta, kimseyi buraya sokmama, başkasının fikrini dinlememe rejimi değildir. Herkes gelsin dilediğini söylesin. Sonuçta 24 Haziran'da gidecek millet sandıkta hür iradesiyle konuşacak. Bundan korkmanın çekinmenin ne alemi var. Türkiye demokratikleşme yolunda çok önemli mesafe aldı. Ama görülüyor ki bu demokratikleşmeye henüz içlerine sindirememiş olan gruplar da vardır. Ama hukuk düzeni de bunları elimine etme hususunda gereken mekanizmalara sahiptir. Tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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