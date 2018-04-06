Bakan Yılmaz, Sivas’ta cenaze törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata’nın annesinin cenaze törenine katıldı.
Yılmaz, dün vefat eden Sedat Özata’nın annesi Pembe Özata’nın (70) cenazesine katılmak üzere Sivas’ın Gölova ilçesi Boğaz köyüne geldi. Pembe’nin cenazesi Cuma namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Bakan Yılmaz, cenaze namazı sonrası Özata ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cenaze namazına Özata’nın yakınları ile Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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