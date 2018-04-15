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Bakan Yılmaz: Türkiye eğitime en fazla kaynak ayıran ülke 

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün Avrupa'da milli gelirden, milli eğitime en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye'dir.

Bakan Yılmaz: Türkiye eğitime en fazla kaynak ayıran ülke 

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bugün Avrupa'da milli gelirden, milli eğitime en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bu hükümet eğitime en çok önem veren hükümettir" dedi.
AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanlığının 5'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Iğdır’a gelen Bakan Yılmaz, Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında önemli işlere imza attığını söyledi. Türkiye'de, 2002 yılında eğitime genel bütçeden 10,4 milyar lira pay ayrıldığını vurgulayan Yılmaz, "Şimdi ise bu rakam 134 milyar. O zaman merkezi hükümetin yıllık bütçesinde eğitime ayrılan pay yüzde 10 iken şimdi yüzde 18'den fazla. Milli gelirden ise 2002 yılında eğitime ayrılan pay 2,9'du şimdi 6,2" dedi.
'İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ'
Türkiye'nin geçmiş dönemlerde Avrupa'nın dörtte biri kadar eğitime pay ayırdığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bugün Avrupa'da milli gelirden milli eğitime en fazla kaynak ayıran ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bu hükümet eğitime en çok önem veren hükümettir. Derslik sayılarımıza her gün yenisini ekliyoruz. 2002 yılında derslik sayımız 367 bindi, şimdi 754 bine yükseldi. 2002 yılından bu yana 283 bin yeni derslik yaptık. Her ilin, ilçenin en görkemli binaları eğitim kurumları oluyor.İkili eğitimi ortadan kaldıracağız. Ne kadar derslik ihtiyacımız var 58 bin, ne kadar derslik yapılıyor 47 bin. Allah izin verirse devlet millet iş birliğiyle 58 bini tamamlayacağız ve evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verebilmek adına 2019 yılının sonunda ikili eğitimi kaldıracağız."
Yarının bugünden daha iyi olacağını belirten İsmet Yılmaz, ekonominin büyüdüğünü, yatırımların arttığını aktardı. Çalışmalarının devam edeceğini bildiren Yılmaz, gayelerinin barış ve kardeşliktir olduğunu söyledi. Yılmaz, daha sonra Iğdır Valiliğine geçti.

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