Bakan Yılmaz: Türkiye'nin güçlü yönetim, güçlü parlamentoya ihtiyacı var

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Zor dönemde Türkiye'nin güçlü bir yönetime, güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var. İnşallah bunu hep birlikte sağlarsak, Türkiye'nin yarını bugünden daha aydınlık olacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ın Koyulhisar ilçesini ziyaret etti. Bakan Yılmaz'a AK Parti milletvekili adayları Rüstem Yüce ve Yaşar Sayan eşlik etti. Burada ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, geçen yılki referandumda bu seçime karar verildiğini anımsattı. Yılmaz, bu seçimde hükümeti halkın kuracağını belirterek, "Sabah oy kullanacaksın, akşam sandıklar açıldığı zaman hükümeti kimin kurduğunu bileceksin. Dolayısıyla bu hükümete millet hükümeti diyoruz. Millet bu hakkı, geçen yıl kendisine aldı. Bu seçimde de bu hakkın kullanılmasını yerine getirecek. İki oy kullanacaksınız. Biri cumhurbaşkanlığı için, hükümeti kursun diyeceksiniz. Diğeri milletvekilleri için parlamentoyu, yasama organını oluştursun diyeceksiniz. İnşallah güçlü bir destek ile güçlü bir hükümete ihtiyacımız var. Güçlü milletvekilleriyle güçlü bir parlamentoya ihtiyacımız var" diye konuştu.