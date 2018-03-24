Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’de yükseköğretime erişim ve yükseköğretim okullaşma oranını artırmak istediklerini söyledi. Bakan Yılmaz, bu sebeple üniversitelere ayrılan kaynakların artırıldığını kaydetti. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) “Akademik Ödül Töreni”nde konuşan Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Üniversiteler bilimsel düşüncelerden elde ettiği ürünleri ülkesinin ve tüm insanlığının yararına sunan ve bulunduğu bölgeyle bütünleşen kurumlardır. Üniversiteye hizmetin ülkeye hizmet olduğunun bilinci içerisinde bütün iç ve dış paydaşlarımızla beraber bilimsel bir yaklaşımla katma değer sağlayan projeler üretmeyi ve uluslararası üniversitelerle rekabet edebilecek çağdaş bir dünya üniversitesi olmasını amaçlamaktayız. 2008 yılında kurulan Hasan Kalyoncu üniversitesi 2010 yılında ilk öğrencisini almış ve son 3 yılda 2 bin 500’ü lisans 3 bin 500’ü lisansüstü olmak üzere toplam 6 bin mezun vermiştir. Üniversitemiz bugün 7 fakülte 25 bölüm ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 2010 yılında 153 öğrenciyle eğitim ve öğretim hayatına başlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi bu yıl 7 bini lisans ve 2 bini lisansüstü olmak üzere toplam 9 bin öğrenciye ulaşmıştır” dedi. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde 280 akademik, 200 idari personelle hizmet verdiğini belirten Yılmaz, “Üniversitemiz tercih edilme de doluluk oranlarımız her geçen yıl artmaktadır. Son 3 yıl yüzde yüz doluluk oranlara ulaşmış bulunuyoruz. Birçok bölümümüz en yüksek puanla öğrenci alan bölümler arasında yer almıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi yenilikçi ve girişimci olmak zorundadır. Bunun göstergesi ise yayın, proje patent üretmekten geçer. Günümüzde bunlar da yeterli olmayıp bu faaliyetlerin ticarileşmesi oldukça önemlidir. Yani öğretim üyelerinin ve öğrencilerin şirketler kurması üniversitenin de bununla ilgili uygun eko-sistemi oluşturması kaçınılmazdır” şeklinde konuştu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, "Bilime katkı sağlayan değerli akademisyenlerimizin azimli ve gayretli çalışmalarıyla, uluslararası alanda tanınmış üniversiteler arasında yer almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yolda ilerlerken üniversitemize bilim, teknoloji ve sanatta örnek bir üniversite haline getirmek için mütevelli heyet olarak gereken fedakarlıklar yapmayı her zaman bir görev bildik. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük ve güçlü bir devletin 2023 vizyonuna yakışır yapılanma içerisindedir. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 10 yıllık bir zamanda üniversitemiz akademik ve sanayi işbirliği açısından üniversitemiz ülkemize önemli ekonomik katkı sağmıştır. Hepimizin bildiği gibi marifet iltifata tabiidir. Bu törende ulusal ve uluslar arası başarılara imza atan gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışında bizleri çalışmalarıyla mutlu eden bilim insanların ayrıca ve üniversitemize bağlılıkla ve fedakarlıkla hizmet etmiş akademik olarak yükseltilmiş personellere de hizmetlerinin karşılığı olarak teşekkür plaketleri sunacağız. Bugün yaptığımız akademik ödül töreni bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılında fiziki ve beşeri alt yapısını tamamlamış marka kentin marka üniversitesi olarak tüm öğretim üyeleriyle yayında yapan akademik araştırmaları atıf alan ARGE çalışmaları yapan ve patent üreten nitelikli bir eğitim kurumu haline gelmiştir" diye konuştu.

“Başbakanımızın, ülkemizin gurur tesislerin yapımının bir çoğunda emeği var"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise “Başbakanımızın, ülkemizin gurur tesislerin yapımının bir çoğunda emeği var, bu eserlerin biri bile fahri doktora unvanın verilmesi için yeterlidir. Rektör ve üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. Eğitim, ülkemizin bilgi ekonomisine geçişi için de demokrasinin gelişmesi için de olmazsa olmaz unsurudur. Ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşabilmesi, ancak nitelikli bilgi üretilmesi ve nitelikli insan kaynağı ile mümkündür. Tam bağımsızlık için de nitelikli bilgiye ve nitelikli bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim adamlarına sahip olmak gerekir. Nitelikli bilgiyi üreten nitelikli bilim adamlarını yetiştiren kurumlar üniversitelerimizdir. Bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleştirilecek yenilik ve başarılar, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının, ülkemizin sosyo gelişiminin de anahtarıdır" dedi.

"Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğretim okullaşma oranını artırmak istiyoruz"

Uluslararasında rekabet edebilecek bir yükseköğretim sistemine sahip olmak istediklerini belirten Bakan Yılmaz, "Bu nedenle de üniversitelerimize ayırdığımız kaynağı artırdık. 2018 yılında yükseköğretim kurumu ve üniversitelerimiz için 27 milyarın üzerinde bir kaynak ayırdık. Bu toplam eğitim bütçemizin yüzde yirmisinden fazladır. Bugün itibariyle 112’si devlet 68’i Vakıf Üniversitesi beş Vakıf Meslek Yüksekokulu olmak üzere 185 Yükseköğretim Kurumumuz bulunmaktadır. Buna Milli Savunma Bakanlığına bağlı olan Milli Savunma Üniversitesini ve özel statüsü olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesini de eklersek ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumu sayısı 187’ye çıkar. 2002 yılında Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 1 milyon 600 bindi bugün 7 milyonun üzerine üzerinde. Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğretim okullaşma oranını artırmak istiyoruz. Bundan dolayı da yeni üniversiteler kuruyoruz. 2002-2003 eğitim yılında yükseköğretimde okullaşma oranı net yüzde 14’tü, bugün yüzde 42. Burada bir hususun da altını çizmek lazım. 2002’de yükseköğretimdeki kızların okullaşma oranı yüzde 12 ile erkeklerin gerisindeydi. Bugün kızların yükseköğretimde okullaşma oranı net yüzde 44 erkeklerin yüzde 40. Kızlarımızın okullaşma oranı erkeklerinkinden çok daha fazladır. Yükseköğretim sistemimizde yaşanan büyüme sürecinde nitelik ve kalite bakımından da yaşanması için Yükseköğretim Kalite Kurumunu kurduk. Üniversitelerimizin bütün alanlarda faaliyet gösterirken bir alanda çalışmasıyla öne çıkmasını istiyoruz bir alanda ihtisaslaşması istiyoruz. Bu amaçla misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi hayata geçirildi. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesinin Yükseköğretim Kurumları Bingöl, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Kırşehir Ahi Evran ve Uşak Üniversitesi belirlendi. 10 üniversiteyi Araştırma Üniversitesi olarak belirledik. 5 üniversitemizi aday Araştırma Üniversitesi olarak belirledik. Yine yükseköğretimde yapılan yasal değişikliklerle Eğitim Programları Danışma Kurulu ve Meslek Yüksek Okulları Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Doktora sonrası araştırmacı istihdamı mümkün hale getirildi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 6 yıl çalışmış olana yurt içinde ve yurt dışında ücretli olarak ar-ge’de bir yıl ücretli izin verilebilmesine imkan tanındı. Sermaye statüsü şirketinde Teknoloji Transfer Ofisinin kurulabilmesi önü açıldı. Yine bilimsel araştırma projelerinde görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs ödenebilmesinin önü açıldı. Yine öğretim görevlilerinin 75 yaşına kadar üniversitelerde çalışabilmesine imkan tanıdık. Yardımcı Doçentlikten Doçentliğe geçiş süreci de değiştirildi. Bundan sonra da yükseköğretim sisteminde kalitemizi arttırmak için gereken çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir. Eğitimin nihai çıktısı milli gelirdir, son 10 yıllık süre içerisinde OECD ülkeleri arasında milli gelirini en çok arttıran ülke Türkiye’dir. Okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesine yatırımlar yaptık yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ödül törenine, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve çok sayıda kişi katıldı.