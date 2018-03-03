Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kentsel dönüşümü bir proje, bir hayal olmaktan çıkartıp inşallah gerçeğe dönüştürüyoruz. Güçlü Türkiye’nin mutlu insanları olmasını istiyoruz. Bunun için de ülkemizin de, şehrimizin de yeni bir ruhla inşa ve ihya edilmesini istiyoruz" dedi.

Bakan Yılmaz, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın ardından Sivas Belediyesi tarafından Demircilerardı Mahallesi’ndeki Eski Sanayi bölgesinde yapılacak Sivas Sembol Projesi kapsamında Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin açılış törenine katıldı. Programa Bakan Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Bakan Yılmaz, kentsel dönüşümün bir yıkım hareketi olmadığını, bir ihya ve mevcut yeri daha güzel yapma hareketi olduğunu söyledi. İnsanları binalar arasında ezilmesini istemediklerini ifade eden Yılmaz, "Bunun için de özellikle Anadolu şehirlerinde, bizimki Selçuklu şehirlerinde dikey değil yatay mimarinin olmasını savunuyoruz. Komşuluk kültürü ancak yatay yapılarla mümkündür. Bu nedenle kültürümüzün korunmasını, kentsel dönüşümün olmazsa olması olarak görüyoruz. Şehirlerimizin çocuklara, gençlere, yaşlılara, kadınlara, engelli engelsiz bütün vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek şekilde yapılmasını, planlanmasını istiyoruz. Çevre düzeni planları ülkenin yüzde 100’ünde tamamlandı. Şuanda tarım alanı neresi, konut alanı neresi, ova neresi, özel çevre koruma alanı neresi, sulak alan neresi tamamı belli. Türkiye’nin en önemli ihtiyacı biz iktidara geldiğimizde konuttu. Herkesin başını sokacak, kar yağdığında, yağmur yağdığında ıslanmayacak, kar altında kalmayacağı bir konut bulması, iki odalı bir yer yeterliydi. Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa bir süre önce sadece belirli şehirlerde değil, Türkiye’nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirdik. Temelini attığımız her eserle insanlarımızın yaşam kalitesini arttırdık. Şehirlerimizin de standartlarını yükselttik. İşte bugün burada başlattığımız projeyle de Sivas’ın standardını yükseltiyoruz" dedi.

Projenin bedelinin 900 milyon lira olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz şunları kaydetti:

"İnşallah dev projelerle ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Bu çerçevede birçok eseri Sivas’a da kazandırdık. Bugün de binaları yeniden yapmak için ihya girişimini başlatıyoruz. Daha sağlıklı alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Sivas Sembol Projesi hayata geçtiğinde bin 364 konut olacak, 246 iş yeri olacak, 3 bin araçlık da otopark olacak. Eskiyen, yorgun, sağlıksız yapılardan kurtulunacak. İnsanımıza yaraşan, yakışan hizmetler yapılacak. Eğer fedakarlık yapması gereken birisi varsa kim yapacak? Devlet fedakarlık yapacak, belediye başkanı yapacak, kamu yapacak. Çünkü devletin de, kamunun da, belediye başkanının da amacı halkına hizmet etmektir. Kentsel dönüşümü bir proje, bir hayal olmaktan çıkartıp inşallah gerçeğe dönüştürüyoruz. Güçlü Türkiye’nin mutlu insanları olmasını istiyoruz. Bunun için de ülkemizin de, şehrimizin de yeni bir ruhla inşa ve ihya edilmesini istiyoruz. İnşallah bunu yapacağız."

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi.