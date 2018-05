Bakan Yılmaz: Yeniden büyük Türkiye'yi birlikte kuracağız (3)

'TÜRK DÜNYASI İLELEBET BAĞIMSIZ YAŞAYACAK' Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Ahican Sivas Yollarında' sloganı ile 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması'nın ardından, kentte belediye tarafından yaptırılan Azerbaycan-Karabağ Şehitlik Anıtı ile Çok Amaçlı Salonu'nun açılış törenine katıldı. Törene Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Türkiye'nin kardeşi olduğunu belirtti. Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu dile getiren Yılmaz, iki ülkenin derdinin de sevincinin ortak olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Bir toprak için can verenler, şehit verenler var, orası ilelebet vatandır. Aynı Türkiye'nin olduğu gibi, aynı bizim Furkan şehidimizin olduğu gibi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 1071'den bu yana ve ondan da öncesi bu toprakların her karışı adeta sıksan şüheda fışkıracak. Toprağı sıksan kan akacak, dolayısıyla da her karışında ve bu gördüğümüz coğrafyadaki tümseklik şehitlerin kanından, etinden, kemiğinden oluşmuş tümsekler. Onlar olduğu sürece ve vatanı için, bayrağı için, değerleri için can vermeye hazır olduğu sürece inşallah Türk dünyası ilelebet bağımsız yaşayacak. Yine o yedi düvelin temsilcileri Kut'ül Amare'ye geldiklerinde Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı hepsi bir ve beraber kardeş olduğunda 30 bin askeri, generalleriyle teslim olmak zorunda kaldı. O halde çözüm ne? Ne zaman bir, beraber oluruz, kardeşliğimizi artırırız Çanakkale Zaferi gibi zaferler bizimdir, Kut'ül Amare gibi zaferler bizimdir, Medine Müdafaası gibi müdafaalar bizimdir. O halde yapmamız gereken şey, ayrılıkları, gayrılıkları, teferruatı bir yere bırakmak, bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak, birlikte Türkiye olmak, birlikte Türk dünyası olmayı başarabilmek.'' Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ise vatan için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Azerbaycan'ın zor yıllarında Türkiye'nin her zaman yanında olduğuna işaret eden Paşayeva, "Her yeri de kendimin bir parçası hissettim. O yüzden sizlere değerli hemşehrilerim olarak hitap etmek isterim. Sivas'tan uzakta olabiliriz, önemlisi Sivas kalbimizde olsun. En önemlisi Türkiye'miz ve Sivas'ımız da kalbimizdedir" dedi.