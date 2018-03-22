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Bakan Yılmaz’dan eleştirenlere ’Solomon yerlileri’ benzetmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 16:22 | Son Güncelleme

İZMİR (İHA)

Bakan Yılmaz’dan eleştirenlere ’Solomon yerlileri’ benzetmesi

İZMİR (İHA)

Bakan Yılmaz’dan eleştirenlere ’Solomon yerlileri’ benzetmesi

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